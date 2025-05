Premier rôle de "Tsotsi", l'acteur sud-africain Presley Chweneyagae est mort

L’acteur Presley Chweneyagae et le réalisateur Gavin Hood lors de l’afterparty du film "Tsotsi", au Festival international du film de Toronto, le 14 septembre 2005

L'acteur sud-africain Presley Chweneyagae, célèbre pour avoir joué le personnage principal du film "Mon nom est Tsotsi", oscar du meilleur film étranger en 2006, est mort à l'âge de 40 ans, a annoncé mardi l'agence le représentant.

Tourné dans le township de Soweto, ce long métrage relate l'histoire d'un "tsotsi" (voyou, en argot) de 19 ans en perdition à Johannesburg, qui se retrouve avec la charge d'un bébé trouvé à l'arrière d'une voiture qu'il vient d'arracher à sa propriétaire.

Cette découverte modifie sa trajectoire. Il revisite son enfance, retrouve son vrai prénom, David, et commence à ressentir des émotions et de la compassion.

"C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès prématuré de l'un des acteurs les plus doués et les plus aimés d'Afrique du Sud, Presley Chweneyagae", indique l'agence MLASA sur son site internet, sans préciser la date ou les circonstances de son décès.

Le film qui l'a révélé était inspiré d'une nouvelle du dramaturge sud-africain Athol Fugard, figure de l'opposition au régime de l'apartheid mort en mars à 92 ans.

Nelson Mandela rencontre les acteurs Terry Pheto et Presley Chweneyagae du film "Tsotsi" à son domicile du Cap, le 16 mars 2006 AFP/Archives

Tous les acteurs du film sont issus des banlieues noires pauvres, où la vie est un combat quotidien et où beaucoup, pour survivre, portent un masque de dur. Ce masque arrive parfois à tomber pour laisser voir quelqu'un capable de générosité et de douceur.

Presley Chweneyagae a grandi à Soweto où sa mère l'a inscrit très tôt à des cours d'art dramatique pour lui éviter de traîner dans des bandes. Il avait 19 ans, l'âge du personnage, au moment du tournage du film en 2004.

"C'est une histoire sur l'espoir, sur le pardon et sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que Sud-Africains : le sida, la pauvreté et la criminalité", avait déclaré l'acteur alors âgé de 21 ans à l'AFP en 2006.

Si le réalisateur de "Mon nom est Tsotsi", le Sud-Africain Gavin Hood, a réalisé des blockbusters comme "X-Men Origins: Wolverine" (2009) par la suite, la carrière de Presley Chweneyagae n'a pas connu la même trajectoire.

Le réalisateur sud-africain Gavin Hood pose avec l’acteur Presley Chweneyagae, le 20 juin 2006 à Paris, avant la première française de leur film oscarisé "Tsotsi" AFP/Archives

Arrivé dans le métier en jouant au théâtre de quartier de son township d'origine, près de Mafikeng, dans le nord du pays, il a renoué avec les planches après "Tsotsi" dans plusieurs représentations de pièces de Shakespeare.

A l'écran, il n'est plus apparu que dans des films locaux à l'audience modeste. On le retrouve dans l'adaptation de l'autobiographie de Nelson Mandela, "Un long chemin vers la liberté", où Idris Elba incarne le héros du pays.