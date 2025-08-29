Première pour Julia Roberts à la Mostra de Venise

L'actrice américaine Julia Roberts dans les coulisses de la 91e cérémonie des Oscars au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie, le 24 février 2019

Présente pour la première fois à la Mostra de Venise, Julia Roberts sera sur le Lido vendredi pour un thriller très attendu sur fond de scandale sexuel dans une université américaine alors que le réalisateur d'"Old Boy" Park Chan-wook revient au festival après vingt ans d'absence.

Arrivée mercredi à Venise affublée d'un gilet constellé du visage de Luca Guadagnino, avec qui elle a tourné "After the Hunt" (hors compétition), Julia Roberts a attiré l'œil des photographes pour son premier festival vénitien.

Le film du réalisateur de "Call me by your name" est un thriller psychologique produit par Amazon qui se déroule dans une université américaine.

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook pose avant une séance de projection, à Séoul, le 4 février 2025 AFP/Archives

Julia Roberts incarne une enseignante dont l'une des étudiantes (Ayo Edebiri, révélée dans la série "The Bear") accuse son collègue et ami (Andrew Garfield) d'agression sexuelle. Le film promet d'aborder la question des violences sexuelles et de la crédibilité donnée à la parole des femmes.

Si Julia Roberts est à 57 ans une novice sur le Lido, le réalisateur Park Chan-wook y revient vingt ans après sa dernière visite. Elle remontait à 2005, pour le film "Lady Vengeance".

Le maitre coréen ("Mademoiselle", "Old Boy") adapte ici le roman "Le couperet" de Donald Westlake, déjà mis en scène par Costa-Gavras en 2005.

Le roman noir, paru en 1997, parle d'un "homme qui croit que l'industrie du papier est toute sa vie, que le monde le veuille ou non. Je ressens exactement la même chose pour le cinéma", a confié Park Chan-wook au site de la Mostra de Venise.

Journalisme à l'honneur

Après avoir lu le livre, "je ne pensais pas que ça me prendrait vingt ans pour tourner le film", a-t-il ajouté.

"No Other Choice", en lice pour le Lion d'or, raconte l'histoire d'un employé d'une papeterie licencié qui va tout faire pour récupérer sa place, quitte à se débarrasser de ceux qui se mettent en travers de sa route.

La réalisatrice française Valérie Donzelli arrive pour la projection du film "L'Amour Ouf" lors de la 77e édition du Festival de Cannes, à Cannes, dans le sud de la France, le 23 mai 2024 AFP/Archives

Autre adaptation d'un livre au cinéma sélectionné lui aussi en compétition officielle: "A pied d'œuvre", de la Française Valérie Donzelli.

Le comédien Bastien Bouillon y joue un photographe décidant de quitter le confort de sa vie bourgeoise pour devenir écrivain, découvrant les affres des petits boulots alimentaires, la précarité et la rudesse de la vie d'artiste.

Après avoir démarré sur une note très politique avec la lettre d'un collectif d'artistes et de cinéastes baptisé Venice4Palestine appelant le festival à dénoncer ouvertement les actions d'Israël dans la bande de Gaza, le soufflet est retombé sur le Lido.

Aucune mention de la guerre au Proche-Orient, ni même en Ukraine, mercredi lors de la cérémonie d'ouverture et jeudi, les stars hollywoodiennes Emma Stone et George Clooney ont accaparé l'attention.

L'actrice américaine Emma Stone pose sur le tapis rouge avant la projection du film "Bugonia", présenté en compétition à la 82e Mostra de Venise, au Lido de Venise, le 28 août 2025 AFP

Un documentaire hors compétition promet cependant de susciter des réactions vendredi. Réalisé par Laura Poitras (oscarisée en 2015 pour "Citizenfour", sur le lanceur d'alerte Edward Snowden), il revient sur la carrière du journaliste Seymour Hersh.

Prix Pulitzer en 1970, il a révélé de nombreux scandales ayant éclaboussé l'armée américaine, du Vietnam à la prison d'Abou Ghraib en Irak, tristement célèbre pour des tortures et des humiliations.

"Cover-up" est un hommage au journalisme d'investigation américain, capable de révéler les scandales de la violence institutionnelle, selon la réalisatrice, Lion d'or 2022 à Venise pour son documentaire sur la crise des opiacés aux Etats-Unis et le combat de la photographe Nan Goldin.