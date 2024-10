Première visite publique de Kate et William depuis la fin de la chimiothérapie de la princesse

Le prince William et son épouse Kate rencontrent des membres des services d'urgence lors d'une visite au centre communautaire de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 10 octobre 2024

Le prince William et son épouse Kate se sont rendus jeudi sur les lieux d'une attaque en Angleterre fin juillet qui avait déclenché des émeutes, pour le premier déplacement public du couple depuis la fin de la chimiothérapie de la princesse.

Le prince et la princesse de Galles se sont rendu à Southport, ville du nord-ouest de l'Angleterre où trois fillettes avaient été tuées en juillet par un adolescent, afin de "montrer leur soutien à la population locale", indique le palais de Kensington dans un communiqué.

Lors de la visite, William et Kate ont rencontré des pompiers, des policiers et des membres des services de secours, qui leur ont raconté l'expérience vécue lors de cette attaque au couteau, et les répercussions sur leur santé mentale, a précisé la source royale.

Le prince William et son épouse Kate rencontrent des membres des services d'urgence lors d'une visite au centre communautaire de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 10 octobre 2024 POOL/AFP

La princesse de Galles, 42 ans, a pris dans ses bras les membres des équipes de secours présents, en les remerciant.

Le couple avait rencontré auparavant, à l'écart des caméras, les familles des trois fillettes décédées ainsi que la professeure de danse présente lors de l'attaque.

Les trois fillettes de 6, 7 et 9 ans, ont été tuées lors d'un cours de danse inspiré de la star américaine de la pop Taylor Swift, par un jeune de 17 ans aux motivations encore inconnues, qui a aussi blessé huit autres enfants et deux adultes.

Le 9 septembre, la princesse avait annoncé avoir terminé son traitement de chimiothérapie, dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux, six mois après avoir révélé qu'elle était atteinte d'un cancer.

Omniprésente dans les médias avant l'annonce de sa maladie mais quasi invisible depuis, Kate avait annoncé qu'elle allait reprendre ses engagements royaux. Une semaine plus tard, elle avait participé à une réunion de travail sur la petite enfance.

La princesse Kate arrive pour une visite au centre communautaire de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 10 octobre 2024 POOL/AFP

Les images la montrent jeudi dans un long manteau brun, arriver dans le centre socioculturel de Southport après avoir rentré les familles des victimes.

Cette attaque avait déclenché des émeutes d'extrême droite dans des dizaines de villes d'Angleterre et d'Irlande du Nord.

Ces émeutes racistes et islamophobes avaient été attisées par des agitateurs d'extrême droite sur fond de rumeurs en ligne concernant le suspect, présenté à tort comme un demandeur d'asile musulman arrivé par bateau.

Il s'agit en fait d'Axel Rudakubana, désormais majeur, né au Pays de Galles dans une famille originaire du Rwanda.

Il a été inculpé de meurtres et de tentatives de meurtre. Il doit comparaître lors d'une audience le 25 octobre.

Le roi Charles III, père de William, s'était rendu en août à Southport pour rencontrer les survivants et leurs familles. Il avait ensuite reçu les trois familles endeuillées à Londres.