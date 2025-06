Procès Kardashian: les peines des "papys braqueurs" sont définitives

Ce croquis d'audience réalisé le 28 avril 2025 montre les accusés Aomar Ait Khedache (C, devant), François Delaporte (D, en haut), Florus Heroui (2e D, en haut) et Christiane Glotin (4e T, en haut) lors du procès pour le braquage et l'enlèvement de la célébrité américaine Kim Kardashian en 2016 devant la Cour d'assises de Paris, le 28 avril 2025