Quand les fans de BTS se mobilisent pour les victimes d'adoptions illégales en Corée du Sud

Si le groupe de K-pop BTS a déjà mis sa notoriété au service des autres, sa communauté mondiale de fans s'est ralliée à une nouvelle cause avant le retour au complet du boys band: les enfants adoptés en Corée du Sud, terre natale du septuor.

La quatrième économie d'Asie a longtemps été un pays prisé pour l'adoption internationale, avec au moins 140.000 enfants sud-coréens devenus ceux de personnes étrangères entre 1955 et 1999.

Mais en mars, une commission a reconnu le gouvernement sud-coréen coupable de nombreux abus dans ce processus, avec par exemple des cas de dossiers trafiqués pour rendre des enfants légalement adoptables.

Les membre du groupe de K-pop BTS lors d'un point de presse à la Maison Blanche, le 31 mai 2022 à Washington, alors qu'ils sont en visite pour discuter de l'inclusion et de la représentation asiatiques et pour lutter contre les crimes haineux et la discrimination anti-asiatiques AFP/Archives

Depuis des années, les Sud-Coréens ayant rejoint la famille de personnes étrangères défendent leur droit à connaître les circonstances de leur adoption. Mais leur quête d'information est semée d'embûches.

En-dehors de la musique, BTS est connu pour son soutien à plusieurs causes progressistes, qu'il s'agisse du mouvement Black Lives Matter contre le racisme systémique envers les Afro-Américains ou du combat contre le racisme anti-asiatiques aux Etats-Unis.

Le groupe, qui figure parmi plus populaires du monde sur les réseaux sociaux, a même pris la parole au pupitre des Nations unies et été reçu à la Maison Blanche.

"Retrouvez-vous avec BTS"

Dans son sillage, sa communauté de fans, appelée "ARMY", a lancé la semaine dernière la campagne #ReuniteWithBTS ("Retrouvez-vous avec BTS", en français) afin d'aider les enfants adoptés en Corée du Sud à rencontrer leurs parents biologiques, ou du moins à obtenir des informations.

Peter Moller, co-représentant de KoRoot, montre la campagne de collecte de fonds #ReuniteWithBTS sur Facebook lors d'une interview avec l'AFP chez KoRoot, une organisation qui aide les adoptés coréens à rechercher leurs familles biologiques, le 11 juin 2025 à Séoul AFP

Cette campagne a été lancée au moment où, avec la libération la semaine dernière de quatre de ses membres, le septuor ne compte plus qu'un représentant encore en service militaire, obligatoire en Corée du Sud pour tous les hommes valides de moins de 30 ans.

"Entendre les témoignages des Coréens adoptés à l'international a été incroyablement instructif", a souligné "One in an Army", le groupe de fans derrière l'initiative.

Dans le cadre de cette campagne, les inconditionnels de BTS ont apporté leur soutien à KoRoot, une ONG établie à Séoul qui aide les adoptés en Corée du Sud à faire entendre leur voix.

L'organisation a joué un rôle clé dans la reconnaissance des fraudes à l'adoption internationale commises par l'Etat sud-coréen.

Depuis des années, les adoptés sud-coréens défendent leurs droits et s'expriment sur le racisme dont ils sont victimes dans leurs pays d'accueil.

Le panneau de KoRoot, une organisation qui aide les adoptés coréens à rechercher leurs dossiers et leurs familles biologiques, le 11 juin 2025 à Séoul, en Corée du Sud AFP

Nombre d'entre eux ont connu un parcours d'immigration "houleux", souligne Keung Yoon Bae, professeure d'études coréennes à l'Institut de technologie de Géorgie, aux Etats-Unis.

Certains ont découvert que leurs parents adoptifs n'avaient pas rempli les formalités nécessaires pour qu'ils obtiennent la nationalité de leur pays d'accueil, poursuit-elle.

Aux Etats-Unis, des adoptés ont été expulsés à l'âge adulte pour cette raison.

Leur combat pour être reconnus citoyen américain est devenu pressant depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a lancé une vaste campagne de répression contre les migrants clandestins.

Traumatisme

Même lorsque des adoptés sud-coréens parviennent à retrouver leur famille biologique, cela ne met pas toujours fin à leur calvaire.

Installée aux Etats-Unis, Kara Bos, qui a été adoptée en Corée du Sud, a retrouvé son père biologique à l'issue d'une longue bataille juridique.

L'adoptée coréenne Kara Bos s'adresse aux médias après le jugement de son procès en paternité devant le tribunal de la famille de Séoul, le 12 juin 2020 en Corée du Sud AFP/Archives

Mais lors de leurs retrouvailles en 2020, son père a refusé de regarder des photos d'elle alors enfant et ne lui a donné aucune information sur sa mère. Il est mort six mois plus tard.

"La recherche d'une famille biologique est une démarche très solitaire, difficile et coûteuse. De nombreux adoptés n'ont même pas les moyens de retourner dans leur pays d'origine, et encore moins de financer des recherches sur leur famille", souligne Mme Bos, 44 ans.

Que la communauté de fans de BTS se mobilise pour cette quête complexe et souvent douloureuse est "une opportunité merveilleuse", estime-t-elle.

Pour Malene Vestergaard, une adoptée sud-coréenne installée au Danemark, c'est une chanson de BTS qui l'a particulièrement touchée: "Whalien 52", qui évoque le sort d'une baleine dont les appels ne sont jamais entendus par ses semblables.

"Je me sens parfois comme cette baleine. Je suis parmi mes pairs, mais ils ne pourront jamais vraiment comprendre ce que mon adoption m'a fait", souligne-t-elle.

Les cicatrices liées à son adoption demeureront pour toujours, assure-t-elle, mais "BTS et leur parole m'ont permis de me réconcilier plus facilement avec cette vérité".