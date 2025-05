Rap: les Flammes changent de dimension pour leur 3e édition, en public

Palier franchi pour jeune cérémonie: la troisième édition des Flammes, trophées du rap et ses courants décernés mardi soir, s'ouvre au public dans un lieu plus grand, avec un parterre de stars de Tiakola à Aya Nakamura.

"En dix minutes, les 2.000 places sont parties. C'était une demande de +ouf+ du public", s'enthousiasme auprès de l'AFP Hamad, directeur général du média numérique Booska P, qui co-produit la cérémonie aux côtés de Yard, média et agence de communication.

Nées en réaction aux Victoires de la musique - régulièrement décriées pour le manque de représentativité de la sphère du hip-hop dans son palmarès -, les Flammes visent plus grand malgré leur jeune âge.

Leur ouverture au public est une réponse à un reproche des fans, frustrés de ne pas pouvoir accéder à cette soirée où défilent les stars francophones d'un genre musical qui écrase la concurrence en streaming et s'impose jusqu'au Stade de France (Jul et Ninho début mai).

"Depuis le départ, on dit que c'est la cérémonie des cultures populaires et, pour nous, c'était important de la connecter avec ses publics", explique Hamad.

Après deux ans au Théâtre du Châtelet, la cérémonie investit La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, aux portes de la capitale, un espace plus vaste qui témoigne de sa volonté de croître en visibilité et qui accueille aussi les Victoires de la musique. L'événement, qui a le leader du streaming Spotify pour partenaire, fait toutefois face à un mastodonte culturel et médiatique puisque le Festival de Cannes ouvre mardi soir.

La cérémonie, calibrée sur 3H30 avec 18 prestations live, doit tenir son cap: les éditions précédentes ont essuyé des critiques, entre couacs techniques et manque de rythme. Elle sera animée par Nordine Ganso et Newin Bokhari et retransmise en direct sur YouTube, Twitch et la plateforme M6+, et en différé sur W9.

Tiakola de nouveau favori

Au total, 56 artistes sont représentés dans 25 catégories. Nommés et lauréats sont désignés pour la grande majorité par l'addition à égalité des votes du public et d'un jury de 26 personnes (labels, tourneurs, médias).

L'année dernière, 285.000 votes ont été comptabilisés, contre 320.000 votants pour le cru 2025, selon Hamad, pour qui cette augmentation montre "l'engouement des gens".

Le chanteur français Tiakola se produit sur scène lors de la 49e édition du Printemps de Bourges, dans le centre de la France, le 19 avril 2025 AFP/Archives

Le prodige de la mélodie R'n'B Tiakola détient le record des nominations avec neuf mentions, notamment dans les catégories "artiste masculin de l'année" et "morceau de l'année".

L'enfant de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), qui a décroché quatre trophées lors des deux premières éditions, est également nommé dans la section "album de l'année" avec "BDLM Vol.1", qui contient plusieurs cartons ("Pona Nini", "Manon B").

D'autres pointures peuvent emporter la mise, dont le champion des ventes d'albums en 2024 Werenoi, la machine à tubes Gims - sacré par les Victoires en février - et SDM, juré de "Nouvelle école" (Netflix).

Le rappeur français Gazo se produit lors des 39e Victoires de la Musique à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, le 9 février 2024 AFP/Archives

Celui-ci compte sept nominations, contre cinq pour le vétéran Booba et le chanteur franco-haïtien Joé Dwèt Filé.

En 2024, les Flammes avaient sacré Gazo artiste masculin et Aya Nakamura artiste féminine.

A nouveau nommée dans cette catégorie, la star franco-malienne n'a pas sorti d'album depuis "DNK" en 2023 mais s'est distinguée en participant à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet, dans un medley avec la Garde républicaine.

Sept nommées, dont Ronisia, Maureen et Le Juiice, lui font face. Mais si elles ont réussi à percer dans un univers encore très masculin, ces artistes n'ont pas la même notoriété que l'interprète de "Djadja".

"On n'est pas là pour faire tourner, on ne distribue pas les bons points. C'est le public qui choisit", selon Hamad.