Rétablie, Madonna célèbre 40 ans de carrière devant des fans pressés de la retrouver

Rétablie après son passage à l'hôpital, Madonna a lancé samedi à Londres une grande tournée célébrant ses 40 ans de carrière devant des fans persuadés de retrouver la méga-star de la pop "à 150%" de sa forme.

L'O2 Arena ne devait pas accueillir le premier concert du "Celebration Tour" de la chanteuse de 65 ans mais son hospitalisation en juin en soins intensifs pour une infection bactérienne en a décidé autrement, reportant la partie nord-américaine.

Avant qu'elle ne se produise à Paris en novembre puis Montréal en janvier avant de conclure à Mexico en avril, le public britannique a inauguré le spectacle retraçant la carrière sans équivalent de la star révélée par "Holiday" en 1983.

"Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le concert d'ouverture!", s'exclame Kate Taylor, enseignante de 46 ans rencontrée par l'AFP avant le concert, venue avec sa soeur et pressée d'entendre "tous les grands tubes" de la star.

"C'est très enthousiasmant parce que personne ne sait ce qu'on va voir, quelle sera la playlist", renchérit Nicholas Ede, un présentateur télé de 50 ans en veste à paillettes. "Et elle a été malade, donc on est pressés de la voir rebondir et de paraître fabuleuse".

"C'est la reine de la pop! Il y a d'autres artistes comme Britney (Spears), Beyoncé ou Ariana Grande, mais il n'y a qu'une Madonna", souligne-t-il. "Elle est incroyable, elle se donne à 150%".

"Personne n'est à la hauteur de Madonna, elle a ouvert la voie à d'autres artistes féminines plus jeunes comme Beyoncé ou Taylor Swift", renchérit Connor Clement, 31 ans, venu avec sa mère, grande fan comme lui. "Ses chansons à travers les générations sont légendaires".

Glenn, un DJ de Newcastle (nord de l'Angleterre) qui préfère garder l'anonymat, assistait samedi à son 40e concert de Madonna: "Je suis accroc, les messages qu'elle délivre sont si puissants, ses performances incroyables".

Il reconnaît avoir été "très inquiet" pour elle après son hospitalisation. "Mais je suis persuadé à 100% qu'elle va déchirer ce soir!"

Veste en cuir sur les épaules et croix autour du cou, Janet Hutton, venue spécialiement de Slovaquie, va voir Madonna pour la quatrième fois, à la veille de son 50e anniversaire "pour sa musique mais aussi pour la voir, elle a traversé une période difficile". "Croisons les doigts pour qu'elle ait retrouvé son énergie!"

Enregistrements originaux

Après le passage à l'hôpital de la chanteuse, la partie nord-américaine du "Celebration Tour", qui devait débuter le 15 juillet à Vancouver, dans l'ouest du Canada, a été reportée, tandis que la partie européenne a pu être maintenue aux dates initialement prévues.

La chanteuse Madonna sur scène l'Arena à Los Angeles le 5 février 2023 AFP/Archives

La playlist des concerts avait été maintenue secrète mais la tournée promet de revenir, en chansons, costumes et images d'archives, sur tous les grands moments de la carrière de Madonna Louise Ciccone, née en août 1958 dans le Michigan, de parents d'origines italienne et canadienne francophone.

Après avoir commencé comme danseuse, autrice compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche, elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques live, bandes originales de films, compilations... Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en fait depuis 40 ans l'une des artistes et femmes d'affaires les plus influentes et riches de la planète.

Dans une interview à la BBC, le directeur musical de la tournée Stuart Price a reconnu que choisir parmi les multiples tubes de l'interprète de "Like a Virgin", "La Isla Bonita" ou encore "Hung Up" avait été "un grand défi": "Comment faire tenir tout ça en deux heures? C'est difficile, mais nous avons pris un peu de tous ses grands moments".

Au total, selon lui, environ 45 chansons ont été retenues, 25 en entier et des extraits d'une vingtaine d'autres, mixées entre elles ou servant de transition.

En revanche, pas de groupe de musiciens sur scène en permanence, selon Stuart Price: "Nous nous sommes rendu compte que les stars, ce sont les enregistrements originaux, qui ne peuvent être copiés ou recréés".