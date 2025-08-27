Royaume-Uni: accusé de viol, Paul Gallagher, frère de Liam et Noel, devant la justice

Le
27 Aoû. 2025 à 11h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Paul Gallagher, frère ainé de Liam et Noel, du groupe Oasis, arrive au tribunal de Westminster à Londres, le 27 août 2025

Paul Gallagher, le frère aîné de Noel et Liam, du groupe Oasis, a comparu mercredi devant la justice britannique après avoir été inculpé de viol et agressions sexuelles en juillet.

Cet homme de 59 ans est notamment accusé de viol, de trois agressions sexuelles, de menaces de mort, de strangulation et d'agression ayant causé des lésions corporelles, entre 2022 et 2024.

Le tribunal de Westminster à Londres n'a pas précisé s'il y avait une ou plusieurs victimes.

En juillet, la police avait elle indiqué qu'il y avait une victime, une femme, en annonçant l'inculpation de Paul Gallagher.

L'enquête avait été ouverte en 2024.

Devant le tribunal, Paul Gallagher a seulement décliné son identité. Il a été placé en liberté surveillée et comparaitra à nouveau le 24 septembre.

Ces poursuites interviennent au moment où Noel et Liam Gallagher, ex-frères ennemis, ont enterré la hache de guerre pour relancer leur groupe Oasis. Ils se produisent depuis début juillet à guichets fermés.

Après les concerts au Royaume-Uni, ils ont entamé mi-août leur tournée internationale en Irlande, et vont également jouer aux Etats-Unis, en Australie, au Mexique, au Japon.

Paul Gallagher, qui n'a jamais fait partie d'Oasis, a un an de plus que Noel Gallagher et sept ans de plus que Liam. Il a grandi avec eux à Manchester.

