Royaume-Uni: un nouveau Banksy apparaît après les arrestations de militants propalestiniens

Le
08 Sep. 2025 à 13h05 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des agents de sécurité montent la garde devant des palissades qui dissimulent la dernière oeuvre de Banksy montrant un juge frappant un manifestant avec son marteau, apparue le 8 septembre 2025 sur un mur de la Royal Court of Justice à Londres

Penché au-dessus d'un manifestant au sol, un juge menaçant brandit son marteau: Banksy a dévoilé un nouveau pochoir lundi sur les murs d'un tribunal londonien, deux jours après l'arrestation de près de 900 personnes lors d'un rassemblement de soutien à l'organisation interdite Palestine Action.

Le graffiti est apparu lundi matin sur l'une des façades extérieures de la Royal Courts of Justice, faisant aussi écho au débat sur la liberté d'expression au Royaume-Uni ravivé par la récente arrestation d'un créateur de séries.

Très vite dissimulé derrière des palissades et surveillé par des agents de sécurité, ce pochoir montre un juge avec la traditionnelle robe et perruque soulever son marteau au-dessus d'un manifestant allongé sur le dos, et dont la pancarte vierge est maculée de sang.

L'artiste, dont l'identité est toujours mystérieuse, en a revendiqué la paternité en postant une photo sur son compte Instagram.

Samedi, 890 personnes ont été arrêtées à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, émaillée de tensions entre police et manifestants. Cette organisation a été classée "terroriste" par le gouvernement après des dégradations commises sur une base de l'armée de l'air.

Au total, plus de 1.600 personnes ont déjà été arrêtées depuis juillet, et 138 inculpées de soutien ou d'incitation au soutien à une "organisation terroriste".

Elles doivent être jugées et risquent pour la plupart six mois de prison.

Defend Our Juries, l'organisation à l'origine de ces rassemblements, a estimé lundi que la nouvelle oeuvre de Banksy dépeignait "la brutalité de l'Etat contre les manifestants s'opposant à l'interdiction de Palestine Action".

Au Royaume-Uni, le débat sur la liberté d'expression a par ailleurs été relancé par l'arrestation le 1er septembre du créateur de séries irlandais Graham Linehan ("Father Ted") pour avoir diffusé des messages contre les personnes transgenres sur les réseaux sociaux.

Nigel Farage, à la tête du parti d'extrême droite Reform UK, s'est indigné de cette affaire en prenant la parole devant le Congrès américain à Washington, comparant le Royaume-Uni à la Corée du Nord.

Banksy est l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde, particulièrement pour ses pochoirs aux messages politiques et provocateurs qu'il répand aux quatre coins de la planète.

