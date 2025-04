Ryan Gosling en tête d'affiche d'un nouvel opus Star Wars en 2027

Après le succès du blockbuster "Barbie" dans lequel il incarnait Ken, l'acteur canadien Ryan Gosling sera la tête d'affiche d'un nouvel opus de la saga culte "Star Wars", dont la sortie en salle est prévue en mai 2027.

"Star Wars: Starfighter" se passera "approximativement cinq ans après les événements de Star Wars, épisode IX: L'Ascension de Skywalker", sorti en 2019, a annoncé la société de production Lucasfilms, filiale de Disney, vendredi lors d'un événement Star Wars Celebration au Japon.

Réalisé par Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine", "Stranger Things"), le film sera "une aventure entièrement nouvelle avec de tous nouveaux personnages inscrits dans une période qui n'a pas encore été explorée à l'écran". Il entrera en production à l'automne 2025.

Ryan Gosling, qui jouera un "tout nouveau personnage" dans l'univers Star Wars, et Shawn Levy ont fait une apparition surprise lors de cet événement au Japon, devant des fans ravis.

Portant une casquette de baseball avec le slogan "Never Tell Me The Odds" ("Ne me dites jamais quelles sont les chances", une référence au deuxième film de la saga), Gosling a fait un clin d'oeil au pouvoir des Jedi: "La Force est une chose mystérieuse. Mais j'ai l'impression que la Force, ce sont les fans", a déclaré l'acteur canadien sous les applaudissements.

"Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que les fans soient avec nous", a-t-il ajouté.

"S'attaquer à Star Wars, s'attaquer à quelque chose d'aussi aimé, est intimidant", a reconnu son compatriote Shawn Levy.

"Mais nous avons le sentiment qu'avec ce scénario, avec cette collaboration, nous pouvons y arriver", a affirmé le réalisateur.

Le film sortira un an après "The Mandalorien & Grogu", un long métrage avec l'acteur chilo-américain Pedro Pascal attendu en 2026.

D'autres films de ce même univers sont en cours d'élaboration par d'autres réalisateurs tels que Taika Waititi, connu pour "Jojo Rabbit" et deux films autour du héros Thor (Marvel), et James Mangold, réalisateur du récent biopic sur Bob Dylan "Un parfait inconnu".

Une trilogie de Simon Kinberg et un film de Sharmeen Obaid-Chinoy sont également dans les tuyaux.

Ryan Gosling, 44 ans, a été nommé trois fois aux Oscars: dans la catégorie du meilleur second rôle pour "Barbie" et dans celle du meilleur acteur, pour "La La Land" et "Half Nelson".