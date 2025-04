Saint-Domingue: obsèques de Rubby Pérez, voix du merengue décédé sur scène dans la tragédie de la discothèque

Le président de la République dominicaine Luis Abinader (d) et son épouse Raquel Arbaje près du cercueil du chanteur de merengue Rubby Perez, mort dans l'effondrement du toit d'une discothèque où il se produisait, lors d'une veillée funèbre au Théâtre national de Saint-Domingue, le 10 avril 2025

Entre musique, prières et larmes, la République Dominicaine a fait ses adieux jeudi au chanteur Rubby Pérez, "la voix la plus aigüe du merengue", décédé mardi sur scène lors de la tragédie de la discothèque à Saint-Domingue qui a fait plus de 220 morts.

Le cercueil contenant le corps de l'artiste est arrivé au Théâtre National de Saint-Domingue vers 9H00 locales (13H00 GMT), accompagné de couronnes de fleurs.

Le chapeau et les lunettes qui le caractérisaient étaient déposées sur le cercueil.

Fichier vidéo "Mon âme est sur le point d'exploser par amour", a chanté sa fille Zulinka Pérez, survivante de la tragédie, au début d'une cérémonie privée.

"Je suis amoureuse de l'amour", a-t-elle encore chanté, se remémorant un autre extrait de chansons que son père lui fredonnait petite.

L'hymne national a également été entonné.

Zulinka Perez (c), la fille du chanteur Rubby Perez, entourée par des proches près du cercueil de son père lors d'une veillée funèbre au Théatre national de Saint-Domingue, le 10 avril 2025 en République dominicaine AFP

Le président Luis Abinader et de son épouse Raquel Arbaje ont présenté leurs condoléances aux membres de la famille inconsolables.

Plusieurs artistes dominicains ont également assisté à la cérémonie.

"Mon frère était une personne qui aimait travailler", a déclaré à la presse Neifi Pérez, dans une brève déclaration interrompue par des larmes.

L'accès au Théâtre National devait être autorisé en fin de journée pour un hommage public.

Né le 8 mars 1956 à Bajos del Haina, Rubby Pérez a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1970, après avoir étudié au Conservatoire national.

Fichier vidéo Il était destiné à une carrière dans le baseball, sport roi en République dominicaine, mais un accident à l'âge de quinze ans le blesse gravement à la jambe droite.

Il intègre alors différents groupes. Sa voix aiguë fait fureur notamment avec son premier grand tube "Volvere" en 1982 au sein de l'orchestre de Wilfrido Vargas. Sa voix franchit les frontières dominicaines pour embraser les Caraïbes, l'Amérique latine et les boites de merengue aux Etats-Unis et en Europe.

Il se lance dans une carrière solo en 1987 et enchaîne les succès avec des chansons qui seront classées dans les prestigieux classements Billboard.