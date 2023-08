Serena Williams a accouché d'une seconde fille

La légende américaine du tennis Serena Williams, a donné naissance à sa seconde fille a annoncé mardi sur Instagram son mari Alexis Ohanian, précisant que mère et fille étaient en bonne santé.

"Bienvenue, Adira River Ohanian", a écrit son père Alexis Ohanian, fondateur du forum en ligne Reddit, se disant aux côtés d'une "nouveau-née heureuse et en bonne santé, et d'une mère heureuse et en bonne santé".

Son post Instagram montre la famille assise et souriante, Serena Williams portant sa plus jeune fille d'un bras, entourant son aînée de l'autre.

La sportive de 41 ans, qui a dominé la planète du tennis féminin pendant une vingtaine d'années, était apparue enceinte en mai sur le tapis rouge du gala du Met de New York.

Il y a un an, Serena Williams -- 23 tournois du Grand Chelem et quadruple championne olympique -- avait fait ses adieux au tennis lors de l'US Open, même si elle avait indiqué ultérieurement ne pas exclure un retour sur les courts.

La petite Adira River rejoint Olympia, 5 ans. Sa naissance, en septembre 2017, avait donné lieu à de graves complications pour Serena Williams. Cicatrice de césarienne rouverte, caillots de sang découverts dans les poumons, hématome à l'abdomen... La native du Michigan avait failli y laisser la vie et avait dû demeurer alitée pendant six semaines.