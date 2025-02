Sortie de l'hôpital, Shakira confirme son concert à Lima

L'icône de la musique latine Shakira a confirmé la tenue de son concert prévu lundi soir à Lima dans le cadre de sa tournée mondiale, après avoir quitté la veille l'hôpital où elle avait été admise en raison de douleurs abdominales.

"SHAKIRA 20H15" et "Ouverture des portes 16H00", a écrit dans une série de messages sur Instagram la chanteuse colombienne de 48 ans, qui a lancé le 11 février à Rio sa première tournée mondiale en sept ans pour son dernier album, "Las mujeres ya no lloran" ("Les femmes ne pleurent plus"), récompensé d'un tout récent Grammy du meilleur album de pop latine.

Elle ne fait aucune référence à son état de santé.

Shakira avait annulé le premier des deux concerts prévu dimanche dans la capitale péruvienne après avoir été hospitalisée samedi soir pour des "douleurs abdominales", avait-elle annoncé dimanche sur les réseaux sociaux.

Un fan tient une cassette de Shakira devant la clinique où la chanteuse colombienne est hospitalisée à Lima le 16 février 2025 AFP

"Hier soir (samedi), j'ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée", ce qui a déclenché l'arrivée de nombreux fans aux abords de la clinique privée du quartier touristique de Miraflores.

"Merci à tous pour vos messages de tendresse. Ils me donnent tant de force!! Je vous aime de tout cœur", avait-elle ensuite écrit.

Shakira doit enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux Etats-Unis et au Canada.