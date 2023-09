Sortie mondiale dans les cinémas pour le film-concert de Taylor Swift

Taylor Swift à la cérémonie des MTV Video Music Awards, à Newark dans le New Jersey, le 12 septembre 2023

Le film-concert sur la tournée triomphale de la star américaine de la pop Taylor Swift, qui s'annonce déjà comme un événement dans les cinémas des Etats-Unis le 13 octobre, sortira le même jour dans le monde entier, ont annoncé mardi le distributeur AMC et la chanteuse.

La chaîne de cinémas AMC précise que "Taylor Swift: The Eras Tour", sera joué dans tous les cinémas de sa filiale européenne Odeon, présente notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, Italie et Espagne, et qu'elle est en train de négocier des accords avec d'autres exploitants, en visant l'objectif d'une diffusion dans 100 pays.

"Il n'y a pas que la tournée qui est mondiale", a confirmé la chanteuse de 33 ans sur Instagram.

L'annonce de la sortie du film, le 31 août, avait déjà fait chauffer les compteurs, avec 37 millions de dollars de recettes de pré-ventes dès le premier jour, un record à l'image de la tournée elle-même, qui devrait dépasser pour la première fois de l'histoire le milliard de dollars de recettes.

Le film pourrait rapporter plus de 100 millions de dollars dans les cinémas nord-américains pour son premier week-end d'exploitation, du jamais vu pour un concert retransmis en salle.

Véritable phénomène aux Etats-Unis, la chanteuse bat des records à chaque nouvelle sortie d'album. Ce week-end, elle a aussi nourri les rumeurs sur sa vie amoureuse et une nouvelle relation avec la vedette de la NFL, le championnat de football américain, Travis Kelce en s'affichant à une rencontre des Kansas City Chiefs, aux côtés de la mère du joueur.