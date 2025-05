Squeezie annonce une 3e édition de course GP Explorer en octobre

Le youtubeur français Lucas Hauchard, dit Squeezie (centre), lors de la GP Explorer de course Formule 4, Le Mans, 9 septembre 2023

Le Youtubeur et streamer Squeezie a annoncé une troisième édition du GP Explorer de course de Formule 4, qui se déroulera au Mans sur trois jours en octobre, et à laquelle participeront personnalités d'internet ainsi que les rappeurs SCH et PLK.

Cette troisième édition se déroulera du 3 au 5 octobre sur le circuit Bugatti du Mans, a-t-il annoncé sur Twitch, précisant qu'il s'agirait de la dernière.

Une jauge de 40.000 spectateurs est prévue pour le vendredi et 80.000 pour chacune des journées du samedi et du dimanche, "la capacité maximale du circuit", soit au total "200.000 tickets", s'est enthousiasmé Squeezie, deuxième Youtubeur le plus suivi en France (19,5 millions d'abonnés).

"C'est trois fois plus que lors du GP2", a-t-il souligné.

Le vendredi sera marqué par la présentation des 24 pilotes, le samedi et dimanche par les courses (dont un sprint le samedi). Deux concerts sont prévus les vendredi soir et samedi soir, mais le nom des artistes n'a pas été révélé.

Toutefois, seul le dimanche sera retransmis en ligne, a-t-il prévenu, suscitant le mécontentement de plusieurs fans suivant l'annonce en direct sur Twitch.

Parmi les pilotes, Squeezie concourrera avec le streamer Amine. Le youtubeur Mister V fera équipe avec le rappeur PLK, le streameur Billy avec SCH. Une autre écurie rassemblera les streameuses Kaatsup et Ana. Sont également conviés les Youtubeurs espagnol Ander et Karchez, et le streamer américain Ludwig.

Les billets, au prix de 69 à 85 euros le samedi et le dimanche (selon que l'on est assis en tribune ou pas) seront mis en vente le 4 juin.

En octobre 2023, la 2e édition de cette course avait été un record d'audience sur Twitch en France. Les 60.000 places avaient été vendues en 30 minutes.

Pour autant, le résultat de la course avait été éclipsé par la vague de messages haineux à l'encontre de Manon Lanza, surfeuse et Youtubeuse qui pilotait une Formule 4, après un carambolage entre sa voiture et celle d'un autre Youtubeur, qui avait entrainé une vague de cyberharcèlement.

Squeezie avait mis trois jours avant de réagir dans une vidéo, s'emportant contre les auteurs des messages haineux.

La première édition de la course, en octobre 2022? avait réuni près de 40.000 spectateurs.