Star Wars: l'étoile posthume de Carrie Fisher révèle le côté obscur de sa famille

La fille de l'actrice Carrie Fisher, Billie Lourd, pose avec le robot R2D2 et C3PO de la saga "Star Wars", lors d'une cérémonie posthume pour honorer sa mère, qui jouait la princesse Leia, à Los Angeles le 4 mai 2023

L'actrice Carrie Fisher, qui incarnait la princesse Leia dans la saga "Star Wars", a reçu jeudi une étoile posthume à Los Angeles, lors d'une cérémonie assombrie par une dispute au sein de sa famille.

Décédée en 2016 d'une crise cardiaque, la comédienne a été honorée sur le fameux "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard par sa fille Billie Lourd, à l'occasion du 4 mai. Une journée qui s'est imposée au fil des ans aux Etats-Unis comme un "Star Wars Day" célébré par les fans de la franchise créée par George Lucas.

Si la fille de l'actrice portait une robe à l'effigie de la princesse Leia, d'autres membres de la famille ont en revanche brillé par leur absence: le frère de Carrie Fisher, Todd, et ses demi-sœurs Joely et Tricia Leigh, n'étaient pas invités.

"Le fait d'être omis de cette journée spéciale est vraiment blessant", a confié Todd Fisher au site people TMZ.

Les sœurs ont, elles, dénoncé une omission "profondément choquante" sur Instagram.

Une décision parfaitement assumée par Billie Lourd. "Nous n'avons aucune relation", a expliqué la fille de Carrie Fisher au Hollywood Reporter, en accusant les frères et sœurs de l'actrice de tirer profit de la mort de sa mère, car ils ont sorti des livres et accordé "de multiples interviews" à la presse américaine.

"La vérité sur la relation très compliquée de ma mère avec sa famille n'est connue que de moi et de ceux qui étaient réellement proches d'elle", a-t-elle ajouté.

La campagne pour attribuer une étoile à Carrie Fisher durait depuis des années: les fans se plaignaient que ses collègues masculins Mark Hamill (Luke Skywalker dans la saga) et Harrison Ford (Han Solo) avaient depuis longtemps obtenu leur récompense sur Hollywood Boulevard.

L'actrice "était notre princesse, bon sang", s'est ému M. Hamill lors de la cérémonie jeudi, en rendant hommage à sa "jumelle de l'espace bien-aimée" aux côtés des robots R2-D2 et C3PO, popularisés par le feuilleton intergalactique.

Carrie Fisher, dont le premier rôle à l'écran est apparu à l'adolescence dans la satire "Shampoo" de Hal Ashby en 1975, a joué Leia dans six films, à commencer par "La Guerre des étoiles" (1977).

Elle est apparue à titre posthume dans "Star Wars: L'Ascension de Skywalker" (2019).

L'actrice rejoint plus de 2.000 grands noms du cinéma, de la télévision et de la musique qui ont des étoiles incrustées sur les trottoirs d'Hollywood Boulevard et des rues avoisinantes.