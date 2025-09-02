Stéphane Bern reprend les rênes de "La carte aux trésors"

Le
02 Sep. 2025 à 18h34 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP

Stéphane Bern lors d'un sommet sur l'intelligence artificielle à l'Imperial College London, à Londres le 9 juillet 2025

POOL/AFP
Ludovic MARIN
Partager 2 minutes de lecture

L'animateur vedette de "Secrets d'histoire", Stéphane Bern, reprendra les rênes de "La carte aux trésors" à partir de 2026, succédant à Cyril Féraud qui animait ce jeu culte depuis 2018, a-t-on appris mardi auprès de France Télévisions, confirmant une information de Ouest-France.

"Dès la fin du mois de septembre, trois nouveaux épisodes de La carte aux trésors seront tournés pour diffusion en 2026 dans le Centre et l'Est de la France au sein de territoires variés dont le patrimoine naturel et culturel est riche", a indiqué France Télévisions dans un communiqué.

"Stéphane Bern, figure incontournable et amoureux du patrimoine, fin connaisseur des territoires, valorisera des endroits connus en France mais aussi plus insolites donnant lieu à des séquences inédites dans cette émission qui allie jeu et patrimoine", est-il précisé.

Parallèlement à "La carte aux trésors", jeu en hélicoptère sur la thématique du patrimoine, Stéphane Bern continuera d'animer plusieurs rendez-vous: "Le Village préféré" et "Le Monument préféré des Français" ainsi que "Secrets d'histoire", qui retrace la vie de personnages illustres et des lieux emblématiques de l'histoire de France et d'autres pays, une émission très suivie depuis 2007 et qui l'a rendu très populaire.

L'animateur a été nommé en 2017 par la présidence de la République à la tête d'une mission œuvrant à la sauvegarde du patrimoine français en péril.

Les gens
FRANCE

Dans le même thème - Les gens

Chloe Malle au Met Gala, le 6 mai 2024 à New York
Les gens

Succédant à Anna Wintour à Vogue, Chloe Malle promet d'imposer sa patte

Combinaison d'images créée le 2 septembre 2025 avec, de gauche à droite, Alain-Fabien Delon le 28 août 2021 à Angoulême, Anouchka Delon à Paris le 19 juin 2023 et Anthony Delon à Cannes, le 18 mai 2022
Les gens

Un an après la mort d'Alain Delon, l'un de ses fils dénonce le dernier testament de l'acteur

Ce montage juxtapose Alain Delon (dessus), ici à Cannes en 2019, et ses trois enfants (dessous): Alain-Fabien Delon (G), à Angoulême en 2021, Anouchka Delon (C) à Paris en 2023, et Anthony Delon (D) à Cannes en 2022
Les gens

Le plus jeune fils d'Alain Delon saisit la justice pour faire annuler le dernier testament de son père

48.85341, 2.34121

À la une

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Kim Jong Un rejoint Xi et Poutine qui célèbrent leur relation "stratégique" à Pékin

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville

International

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

Société

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

Sport

La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

Société

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels