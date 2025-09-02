Stéphane Bern reprend les rênes de "La carte aux trésors"

L'animateur vedette de "Secrets d'histoire", Stéphane Bern, reprendra les rênes de "La carte aux trésors" à partir de 2026, succédant à Cyril Féraud qui animait ce jeu culte depuis 2018, a-t-on appris mardi auprès de France Télévisions, confirmant une information de Ouest-France.

"Dès la fin du mois de septembre, trois nouveaux épisodes de La carte aux trésors seront tournés pour diffusion en 2026 dans le Centre et l'Est de la France au sein de territoires variés dont le patrimoine naturel et culturel est riche", a indiqué France Télévisions dans un communiqué.

"Stéphane Bern, figure incontournable et amoureux du patrimoine, fin connaisseur des territoires, valorisera des endroits connus en France mais aussi plus insolites donnant lieu à des séquences inédites dans cette émission qui allie jeu et patrimoine", est-il précisé.

Parallèlement à "La carte aux trésors", jeu en hélicoptère sur la thématique du patrimoine, Stéphane Bern continuera d'animer plusieurs rendez-vous: "Le Village préféré" et "Le Monument préféré des Français" ainsi que "Secrets d'histoire", qui retrace la vie de personnages illustres et des lieux emblématiques de l'histoire de France et d'autres pays, une émission très suivie depuis 2007 et qui l'a rendu très populaire.

L'animateur a été nommé en 2017 par la présidence de la République à la tête d'une mission œuvrant à la sauvegarde du patrimoine français en péril.