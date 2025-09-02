Succédant à Anna Wintour à Vogue, Chloe Malle promet d'imposer sa patte

"Poser (sa) propre empreinte" sur l'édition américaine de Vogue sera la clé du "succès", estime la Franco-Américaine Chloe Malle, qui a succédé mardi à la papesse de la mode Anna Wintour, restée 37 ans à la tête du titre.

"Malle sera responsable de la direction créative et éditoriale (...) et rejoint l'équipe de direction composée de dix responsables de contenu éditorial à l'échelle mondiale, sous l'autorité d'Anna Wintour", précise un communiqué du propriétaire du magazine, le groupe américain Condé Nast.

Le premier numéro sous l'égide de la New-Yorkaise de 39 ans devrait être publié en 2026, selon le New York Times, auquel elle a accordé une interview diffusée en ligne mardi.

La nouvelle directrice éditoriale, qui souhaite "un changement notable", y glisse que le mensuel devrait être publié moins fréquemment, autour de thèmes ou de moments culturels spécifiques, sur un papier de haute qualité, afin d'être collectionné.

Chloe Malle, qui a rejoint Vogue en 2011, occupait le poste de directrice éditoriale du site internet Vogue.com depuis 2023 et coprésentait un podcast maison depuis 2022.

"Sous sa direction, le trafic direct vers Vogue.com a doublé et le site a enregistré une croissance à deux chiffres de tous les indicateurs clés (...), notamment autour des événements phares comme le Met Gala et Vogue World", indique Condé Nast dans son communiqué.

"J'ai hâte de m'impliquer encore plus dans les domaines de l'édition, de la vidéo et des événements - encourageant la pluralité multiplateforme que notre audience recherche et exige", commente Chloe Malle, fille du cinéaste français Louis Malle et de l'actrice américaine Candice Bergen, dans ce communiqué.

"Plus que la fille de"

Questionnée par le New York Times sur son pedigree, à l'heure où les Etats-Unis remettent en cause les parcours des "enfants de" (qualifiés de "nepo babies"), cette dernière se dit "fière de l'être".

"Il ne fait aucun doute que j'ai bénéficié à 100% du privilège dans lequel j'ai grandi", constate la mère de deux enfants, connue notamment pour sa couverture de mariages de personnalités (récemment celui du milliardaire Jeff Bezos avec Lauren Sanchez).

"Je dirai, cependant, que cela m'a toujours poussée à travailler beaucoup plus dur (...) pour prouver que j'étais plus que la fille de Candice Bergen ou quelqu'un qui a grandi à Beverly Hills", ajoute-t-elle.

L'annonce en juin du retrait d'Anna Wintour de l'édition américaine de Vogue avait fait grand bruit.

Cette Britannique de naissance en avait pris les commandes en 1988. Sous son règne, la publication a notamment ouvert sa Une aux célébrités, pour devenir l'une des plus suivies et des plus influentes de la marque Vogue.

Anna Wintour, 75 ans, reste toutefois à la tête du titre et des autres marques de Condé Nast (WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler, Teen Vogue...) à l'échelle internationale. Et aura Chloe Malle pour voisine de bureau.

"Chloe a souvent prouvé qu'elle peut trouver l'équilibre entre la longue et singulière histoire du Vogue américain et son avenir sur la ligne de front de la nouveauté", l'encourage-t-elle dans le communiqué du groupe.

Reconnaissable à sa coupe au carré et ses lunettes de soleil, Wintour a inspiré le personnage de Miranda Priestly, incarné par Meryl Streep dans la comédie romantique à succès "Le diable s'habille en Prada" (2006), adaptation du roman éponyme publié trois ans plus tôt.

Ce film, devenu une comédie musicale présentée à Chicago et Londres, a contribué à façonner sa légende.