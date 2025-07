Suède : trois hommes condamnés pour complicité dans le meurtre du rappeur C. Gambino

Trois hommes d'une vingtaine d'années ont été condamnés mercredi, dont l'un à la perpétuité, pour complicité de meurtre du rappeur suédois C. Gambino, tué par balles à Göteborg en juin 2024.

Le rappeur, de son vrai nom Karar Ramadan, a été tué à l'âge de 26 ans dans un parking de la deuxième ville de Suède, le soir du 4 juin 2024. La voiture utilisée par les auteurs du crime a ensuite été brûlée et complètement détruite.

Le tribunal de Göteborg a estimé que les éléments de l'enquête ne permettaient pas d'établir que deux de ces hommes, qui étaient poursuivis pour meurtre, étaient ceux qui avaient ouvert le feu sur la victime.

"La fusillade a eu le caractère d'une véritable exécution et a causé de grandes souffrances à la victime", a dit la présidente du tribunal de Göteborg, Anne Rapp, dans un communiqué.

"De plus, le crime s'inscrit dans le cadre d'un conflit entre réseaux criminels et a été commis avec l'usage d'une arme à feu dans un lieu public, ce qui constitue une circonstance particulièrement aggravante", a-t-elle précisé.

L'enquête n'a pas montré que le rappeur lui-même a été actif dans un réseau, mais des personnes de son entourage seraient liées à ces réseaux, indique le tribunal.

L'un des quatre hommes, âgé de 22 ans, a été condamné à la perpétuité pour complicité de meurtre car il a participé à la planification et aux préparation de cet homicide, notamment en fournissant la voiture utilisée le soir du 4 juin 2024.

Un homme de 20 ans, reconnu coupable à la fois de complicité de meurtre et de protection aggravée d'un criminel, a été condamné à 15 ans et 6 mois de prison, le troisième homme, âgé de 21 ans, a été condamné pour complicité à 12 ans et 6 mois de prison, et le quatrième, 19 ans, à 10 mois de prison.

C. Gambino a été nommé artiste hip-hop de l'année lors de la remise des Grammis (équivalent local des Grammy Awards) de l'industrie suédoise du disque en 2024 et ses chansons ont encore plusieurs centaines de milliers d'auditeurs chaque mois sur Spotify.

Un autre rappeur suédois primé, Einar, a également été tué par balles lors d'un conflit entre gangs en octobre 2021.

Le pays scandinave peine à contenir la montée de la violence des réseaux criminels ces dernières années, les fusillades et les attaques à l'engin explosif artisanal se produisant régulièrement dans tout le pays.