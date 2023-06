Surprise: l'actrice Kim Cattrall fera une apparition dans la suite de "Sex And The City"

Samantha Jones est de retour, pour le plus grand plaisir de ses fans: à la surprise générale, l'actrice Kim Cattrall, l'un des personnages phares de "Sex And The City", va faire une (très brève) apparition dans la suite de la série culte.

Absente de la première saison, elle fera un caméo dans le dernier épisode de la deuxième, selon plusieurs publications spécialisées. Une représentante de Max, la plateforme de Warner Bros. Discovery qui diffuse la série, a simplement confirmé à l'AFP que l'actrice y ferait son retour.

Kim Cattrall incarnait la flamboyante Samantha Jones, l'une des quatre héroïnes de "Sex And The City", dans les six saisons de la série originelle et les deux films qui ont suivi. Elle a marqué de nombreux spectateurs à travers le monde avec son glamour, sa liberté de parole et sa vie sexuelle débridée.

Malgré leur parfaite complicité à l'écran, les tensions entre Kim Cattrall et une autre star de la série, Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), ne sont pas un secret.

Selon le magazine Variety, Kim Cattrall a filmé sa courte scène à New York en mars sans voir les autres actrices.

Elle a par le passé dit publiquement qu'elle n'avait pas voulu participer à un troisième film tiré de la série en raison du scénario et de l'évolution de son personnage. Le long-métrage n'a finalement pas vu le jour.

Dans la première saison de "And Just Like That", Samantha Jones était mentionnée mais n'apparaissait que par le biais d'un échange par SMS depuis Londres, où le personnage vit désormais.

Sur le compte Instagram de Kim Cattrall, des fans aux anges ont afflué pour la remercier de son caméo à venir avec une débauche d'émoticônes en forme de coeur. L'actrice a publié dans la journée une capture d'écran de l'article de Variety annonçant son apparition.

La diffusion de la deuxième saison de "And Just Like That" doit débuter le 22 juin aux Etats-Unis.