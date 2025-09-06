Sydney Sweeney détaille sa métamorphose pour incarner une boxeuse dans "Christy"

L'actrice américaine Sydney Sweeney au festival international du film de Toronto, au Canada, le 5 septembre 2025

Lors de la première mondiale vendredi au Canada de "Christy", biopic sur la pionnière américaine de la boxe féminine Christy Martin, l'actrice Sydney Sweeney a refusé d'aborder la polémique déclenchée par sa récente campagne publicitaire pour une marque de jeans.

La comédienne a en revanche évoqué son corps d'une autre manière, en évoquant sa prise de poids pour ce rôle intense, capable d'en faire une prétendante aux Oscars.

Son secret? Des fast-foods et de la confiture à foison, et "beaucoup de milkshakes, beaucoup de boissons protéinés", a-t-elle confié lors de la projection du film au festival de Toronto.

"Je m'entraînais trois fois par jour, tous les jours", a-t-elle ajouté.

A l'écran, elle incarne un personnage "incroyable", selon le réalisateur David Michod, qui n'avait pourtant "jamais entendu parler" de Christy Martin.

Née Christine Salter dans l'est rural des Etats-Unis, cette fille d'un mineur de charbon est devenue la première vraie star de la boxe féminine vers la fin des années 1980. Au point d'être soutenue par le légendaire promoteur de combats Don King.

Le film retrace ses efforts pour réprimer sa sexualité en tant que jeune femme et les abus qu'elle a subis de la part de son entraîneur et mari, Jim Martin, toujours en prison pour tentative de meurtre, après l'avoir poignardée et lui avoir tiré dessus.

"C'était incroyable de pouvoir incarner complètement une femme aussi puissante", a estimé Sydney Sweeney.

Avant le festival, l'actrice de 27 ans a fait polémique cet été en s'affichant dans plusieurs publicités de la marque de jeans American Eagle, assimilée par certains à de la propagande eugéniste.

On y voit la comédienne blonde aux yeux bleus, connue pour ses rôles dans les séries "The White Lotus" et "Euphoria", se pavaner en denim et coller une affiche où le mot "gènes" est barré et remplacé par "jeans".

Le slogan de la campagne, "Sydney has great jeans" ("Sydney a des jeans formidables" en français), jouant sur l'ambiguïté entre "jeans" et "gènes", deux mots qui se prononcent de la même manière en anglais, a choqué sur les réseaux sociaux.

Le président américain Donald Trump s'est empressé de la défendre.

"Sydney Sweeney, une républicaine enregistrée, a la publicité LA PLUS HOT du moment," a-t-il estimé le mois dernier.

Mais vendredi, l'actrice a esquivé les questions sur le sujet.

Présente à Toronto, la boxeuse Christy Salter - qui a repris son nom de jeune fille et est maintenant mariée à une de ses anciennes rivales sur le ring -, a elle salué la métamorphose de la comédienne pour son biopic.

"Elle n'était pas la belle et sexy Sydney", a-t-elle souligné. "Elle était la Christy dure et rugueuse dans ce film, et je trouve ça génial."