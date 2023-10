Taylor Swift ne se fait pas de mauvais sang et conquiert la tête du box-office nord-américain

La superstar américaine de la pop Taylor Swift a rempli les cinémas d'Amérique du Nord au cours du weekend grâce à "The Eras Tour", filmé lors de sa tournée éponyme.

Selon les estimations, le film a engrangé 96 millions de dollars de recettes lors de ce premier weekend d'exploitation. "Ce sont des débuts extraordinaires", a estimé l'analyste David A. Gross de Franchise Entertainment Research.

Les ventes aux guichets entre vendredi et dimanche pour cet opus qui comprend des scènes tournées lors de trois concerts différents étaient certes inférieures à certaines prévisions mais cela reste des "chiffres gigantesques", selon l'expert.

Jusqu'ici note-t-il, la palme des meilleures recettes de films tournés sur des concerts revenait à Justin Bieber avec "Never Say Never", qui a recueilli au total 73 millions de dollars en 2011, et le film "This Is It" sorti quelques mois après la mort de Michael Jackson en 2009, avec 72,1 millions de dollars.

Taylor Swift a explosé ces records en seulement trois jours, ce qui en fait le meilleur weekend au box-office nord-américain depuis la sortie simultanée cet été de "Barbie" et "Oppenheimer".

La chaîne de cinémas AMC qui distribue le film a encouragé les spectateurs à danser, chanter, et de manière générale faire comme s'ils étaient à un vrai concert.

Loin derrière, à la deuxième place, figure "L'Exorciste: Dévotion", qui a récolté 11 millions de dollars de recettes, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Leslie Odom Jr. et Ann Dowd sont à l'affiche de ce nouveau film d'horreur, 50 ans après l'original.

A la troisième place, on retrouve le film d'animation pour enfants "La Pat' Patrouille: La Super Patrouille" avec sept millions de dollars de billets vendus aux guichets.

Suit un autre film d'horreur, "Saw X" (5,7 millions de dollars), qui a reçu des critiques positives dans la presse.

Le film de science-fiction "The Creator", qui met John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe et Allison Janney aux prises avec l'intelligence artificielle, est à la cinquième place avec 4,3 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "Mystère à Venise" (2,1 millions de dollars)

7. "The Blind" (deux millions)

8. "La Nonne: La Malédiction de Sainte Lucie" (1,6 million)

9. "The Equalizer 3" (960.000 dollars)

10 "Dumb Money" (920.000 dollars)