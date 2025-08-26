Taylor Swift va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce

Travis Kelce et Taylor Swift au M&T Bank Stadium à Baltimore dans l'Etat américain du Maryland le 28 janvier 2024

Taylor Swift a annoncé mardi qu'elle allait épouser le joueur de football américain Travis Kelce, une nouvelle très attendue qui a enchanté les fans de la superstar mondiale de la pop.

Le couple a révélé son union à venir avec une publication sur Instagram les montrant tout sourire et enlacés dans un jardin fleuri, accompagnée d'une référence à l'une des dernières chansons de l'idole américaine, "So High School".

"Votre professeure d'anglais et votre professeur de sport vont se marier", a écrit la chanteuse, qui est régulièrement saluée pour sa fine maîtrise des mots. L'un des clichés publiés montre une bague étincelante à sa main gauche.

En moins d'une heure, la publication a recueilli plus de 10 millions de "likes".

Officialisée en 2023, la romance entre Taylor Swift et Travis Kelce, tous deux âgés de 35 ans, a captivé et affolé les médias.

Elle, l'ex-chanteuse de country devenue richissime étoile de la pop, a multiplié les records et fréquenté des célébrités mondiales tout en gardant une image de simplicité, tandis que lui, grand joueur de football américain des Kansas City Chiefs, est réputé pour être à la fois fêtard et "bon gars".

La ligue professionnelle de football américain (NFL) a réagi en publiant plusieurs photos et vidéos du couple sur Instagram, avec comme légende: "C'est une histoire d'amour, elle a dit oui!", ou encore: "Quel voyage".

La rumeur d'une demande en mariage avait agité en février le Super Bowl, finale de la NFL, pour laquelle les Kansas City Chiefs s'étaient qualifiés.

La chanteuse, venue assister au match pour soutenir son compagnon, avait été huée et Donald Trump s'était moqué d'elle sur sa plateforme Truth Social.

Le ralliement de Taylor Swift à la candidate démocrate de l'élection présidentielle 2024, Kamala Harris, avait fait enrager le républicain, qui avait dit la "détester".

Le président américain a réagi mardi peu après l'annonce, disant souhaiter "beaucoup de chance" au couple.

Triple vainqueur du championnat, Travis Kelce est engagé avec les Chiefs jusqu'en 2027.

Diamant monté

Krispy Kreme, chaîne de donuts populaire aux Etats-Unis, a annoncé sur Instagram offrir des beignets gratuits mardi, de 17H00 à 19H00 pour célébrer les fiancés.

La joueuse polonaise de tennis Iga Swiatek, fan auto-déclarée de la chanteuse pop, a quant à elle félicité le couple lors d'une conférence de presse à l'US Open: "Je suis heureuse pour elle, car elle mérite ce qu'il y a de mieux (..) Travis semble être un type formidable. Elle a l'air super heureuse, donc je suis heureuse pour elle. Je leur souhaite tout le bonheur possible", s'est-elle réjouie.

La bague arborée à l'annulaire de Taylor Swift, un diamant rectangulaire monté sur un anneau doré, aurait été imaginée par Travis Kelce lui-même, et conçue par un joaillier new yorkais, selon des médias américains.

Leur histoire d'amour ultra-médiatisée avait fait l'objet de théories du complot, relayées notamment par des personnalités politiques de droite, selon lesquelles leur romance aurait été montée de toutes pièces pour préparer le terrain à une annonce, publique et retentissante, par Taylor Swift de son soutien au démocrate Joe Biden avant la présidentielle de novembre 2024.

Égérie de la pop et icône mondiale des jeunes, Taylor Swift s'apprête à sortir à l'automne son 12e album, "The Life of a Showgirl", qui comprendra notamment un duo avec Sabrina Carpenter, que le tube planétaire "Espresso" a aussi hissée au rang de superstar de la pop.

Son dernier album, "The Tortured Poets Department", s'était vendu à 1,4 million d'exemplaires au premier jour de sa sortie, en 2024.

La même année, la star avait clôturé la plus lucrative tournée de l'histoire, un nouveau record qui avait cimenté son statut de mégastar mondiale de la musique.