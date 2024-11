Teddy Riner et sa compagne animeront la version française de l'émission "Love is Blind"

Le champion olympique de judo Teddy Riner, à gauche, et sa compagne Luthna Plocus, à droite, le 1er février 2024, à Paris

Le champion olympique de judo Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus vont animer la version française de l'émission de téléréalité "Love is Blind", prévue en 2025, a indiqué Netflix à l'AFP jeudi, confirmant une information du Parisien.

Lancée sur la plateforme de streaming aux Etats-Unis en 2020, en pleine pandémie, "Love is Blind" suit plusieurs célibataires à la rencontre de l'âme soeur.

Les participants hommes et femmes sont isolés du monde et font connaissance en se parlant à travers un mur, sans jamais se voir, l'idée de l'émission étant de mettre à l'épreuve le dicton "l'amour est aveugle".

Les rencontres physiques n'ont lieu qu'après une demande en mariage, les fiancés passant ensuite plusieurs semaines à se découvrir dans le monde réel, rencontrant amis et famille respectifs avant de faire le grand saut vers les noces... ou la séparation.

Très populaire, "Love is Blind" en est à sa septième saison aux Etats-Unis et a été décliné dans une dizaine de pays, de l'Allemagne au Brésil, en passant par le Japon et les Émirats arabes unis.

Produite par ITV Studios ("Love Island France", "The Voice"), la première édition française de "Love is Blind" est attendue sur Netflix en 2025. Les candidats sont actuellement en tournage au Maroc, selon le Parisien.