Tennis: décès à 91 ans de l'Australien Neale Fraser, ancien N.1 mondial

L'ex-joueur de tennis australien Neale Fraser, vainqueur de trois titres du Grand Chelem en simple avant de devenir un capitaine légendaire en Coupe Davis, est décédé à l'âge de 91 ans, ont annoncé les autorités australiennes mardi, alors que les hommages affluaient.

Né à Melbourne le 3 octobre 1933, le gaucher s'est éteint lundi, a précisé la Fédération internationale de tennis (ITF) dans un communiqué.

L'ancien numéro un mondial amateur s'est imposé à l'US National, ancêtre de l'US Open, en 1959 et 1960, et à Wimbledon en 1960.

A l'US Open, il a réussi l'exploit de s'imposer également en double et en double mixte en 1959 et en 1960, a souligné mardi sur son site l'International Tennis Hall of Fame (ITHF), sorte de Panthéon de la petite balle jaune où il a été intronisé en 1984.

L'Australien a décroché en tout onze titres du Grand Chelem en double, et cinq en double mixte.

"Fraser était un joueur formidable qui a excellé dans une ère où trois des quatre tournois majeurs se disputaient sur gazon", a rappelé l'ITHF.

En 1959, il a mené en tant que joueur l'Australie à la gloire en Coupe Davis, une compétition dont il est devenu un symbole après avoir dirigé l'équipe australienne en tant que capitaine entre 1970 et 1993 (un record de longévité), avec quatre autres titres remportés en 1973, 1977, 1983 et 1986.

"N'importe qui peut gagner un million de dollars, mais représenter son pays" est "le plus grand honneur qui soit", affirmait Neale Fraser, cité mardi dans un communiqué de presse de l'ITF.

"Une véritable légende du tennis australien qui manquera à tant de gens dans le monde entier", a écrit Tennis Australia sur X.

"Il était comme un père pour moi", a déclaré son compatriote Pat Cash, le vainqueur de Wimbledon en 1987, cité par la fédération. "Il savait comment faire en sorte que vous vous sentiez important et que vous donniez le meilleur de vous-même".

Le plus grand joueur australien de l'histoire, Rod Laver, qui avait été battu en finale par Fraser à Wimbledon et Forest Hills (US Open) en 1960, a rendu hommage à son "cher ami et compagnon gaucher".

"Il était un véritable joyau dans l'âge d'or des légendes du tennis australien - un incroyable numéro un mondial, un vainqueur de Grand Chelem et une icône de la Coupe Davis", a écrit Laver, 86 ans, sur X.

"Neale m'a battu lors de deux finales majeures, me poussant à devenir un meilleur joueur. Tu me manqueras beaucoup, mon pote", a-t-il ajouté.