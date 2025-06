TF1 tourne un téléfilm sur Filip Nikolic, le leader des 2Be3

Le tournage de "Filip", un téléfilm consacré au chanteur et comédien Filip Nikolic, leader des 2Be3 décédé en 2009 à 35 ans, a démarré cette semaine en région parisienne avec Mikaël Mittelstadt dans le rôle-titre, a annoncé TF1 mercredi.

Agé de 27 ans, Mikaël Mittelstadt s'est fait connaître sur la Une dans le feuilleton "Ici tout commence".

Sara Mortensen ("Astrid et Raphaëlle") lui donnera la réplique dans le rôle de Valérie, l'épouse de Filip Nikolic.

"Entre passion amoureuse, soif de reconnaissance et blessures du passé", le téléfilm en deux parties de 45 minutes retracera le "destin brisé" de "l'icône de la génération boys-band des années 90", selon un communiqué de TF1.

"Devenu une véritable star grâce aux 2Be3", Filip, "au sommet de sa gloire", rencontre "l'amour de sa vie, Valérie, qui deviendra le témoin impuissant de son déclin", résume la chaîne.

Cette fiction est co-écrite et mise en scène par Laurent Tuel (le film "Jean-Philippe", où Johnny Hallyday jouait son propre rôle). Il avait déjà réalisé en 2020 "Pourquoi je vis", autre biopic de TF1 consacré à Grégory Lemarchal, jeune chanteur décédé de la mucoviscidose en 2007.

Leader du groupe "2Be3" créé en 1996 avec deux amis d'enfance de Longjumeau (Essonne), Adel Kachermi et Frank Delay, Filip Nikolic est décédé il y a 16 ans d'un abus de somnifères et d'un arrêt cardiaque.

Son trio a sorti trois albums dont "Partir un jour", et vendu près de 4 millions de disques en trois ans (albums et simples) en France, Suisse, Belgique et Japon.

Les trois chanteurs avaient également eu le droit à leur propre sitcom sur TF1, "Pour être libre", en 1997.

Après l'aventure 2Be3, Filip Nikolic s'était reconverti dans la comédie, interprétant notamment un jeune inspecteur dans la série policière de la Une "Navarro", au côté de Roger Hanin.

Les 2Be3 seront également au coeur d'une série de Prime Video, la plateforme d'Amazon, annoncée pour l'automne. Titrée "Culte - 2Be3", elle est la déclinaison d'un premier opus sur un autre phénomène de société, l'émission de téléréalité "Loft Story" (2001).