Théâtre: "Outsiders" et "Stereophonic" triomphent aux Tony Awards

L'actrice Ariana DeBose arrive à la 77e cérémonie des Tony Awards, le 16 juin 2024 à New York

La comédie musicale "The Outsiders" et la pièce "Stereophonic", qui raconte l'histoire d'un groupe de musique des années 1970, ont été récompensées dimanche par les Tony Awards, les plus hautes distinctions du théâtre américain.

Broadway a couronné ses meilleurs éléments au Lincoln Center de New York sous la houlette, pour la troisième année consécutive, de l'actrice oscarisée Ariana DeBose.

"The Outsiders", adaptation théâtrale du roman de S.E. Hinton sur les conflits de classe entre deux gangs de lycéens dans l'Oklahoma des années 1960, a remporté les prix de la meilleure comédie musicale, de la meilleure mise en scène, des meilleurs éclairages et de la meilleure conception sonore.

"La société change, mais l'expérience d'être un étranger est universelle", a déclaré Angelina Jolie, l'une des productrices de la pièce qui comporte une scène de combat ultraviolente.

"A tout jeune, à toute personne qui se sent à l'écart: vous n'avez pas tort de voir ce qui est injuste, vous n'avez pas tort de vouloir trouver votre propre voie", a-t-elle lancé.

"Stereophonic, écrite par David Adjmi, a remporté le prix de la meilleure pièce de théâtre. L'œuvre raconte l'histoire de la création d'un album par un groupe de rock fictif, avec une musique originale de Will Butler, ancien membre d'Arcade Fire.

Elle a remporté cinq prix, dont ceux du meilleur acteur et du meilleur metteur en scène, après être entrée dans l'histoire en obtenant 13 nominations, un record historique.

Le triomphe de "The Outsiders" a été légèrement tempéré par "Hell's Kitchen", une comédie musicale basée sur la vie de la chanteuse pop Alicia Keys, qui a remporté des prix pour l'actrice principale Maleah Joi Moon et le second rôle Kecia Lewis.

Le théâtre reste plébiscité par le public new-yorkais, avec 12,3 millions d'entrées et 90% des fauteuils occupés pendant la saison 2023-2024, selon la Broadway League, principale association professionnelle du secteur.