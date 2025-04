Tom Cruise présentera le dernier "Mission: Impossible" à Cannes

L'acteur américain Tom Cruise montera les marches du 78e Festival de Cannes le 14 mai pour présenter le dernier "Mission: Impossible" hors compétition, ont annoncé les organisateurs mardi.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning", qui doit signer la fin de la saga d'action, est l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. Il sortira le 21 mai dans les salles françaises, deux jours avant les États-Unis.

Le retour de la star hollywoodienne de 62 ans, trois ans après son arrivée sur la Croisette en hélicoptère pour "Top Gun: Maverick", promet d'être l'un des événements du festival, au lendemain de son ouverture.

Il sera accompagné de Christopher McQuarrie, qui a repris depuis le milieu des années 2010 la réalisation de cette saga, l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma.

Le septième et précédent volet, "Mission: Impossible - Dead Reckoning", mettait en scène Tom Cruise, en Ethan Hunt, aux prises avec une intelligence artificielle machiavélique.

Le film présenté à Cannes, tourné en même temps, en est le deuxième chapitre - et doit théoriquement marquer la fin de la saga.

Le reste de la sélection officielle du Festival de Cannes, qui se tient du 13 au 24 mai, doit être annoncé jeudi lors d'une conférence de presse.

Tom Cruise succèdera sur le tapis rouge à une autre légende du cinéma américain, Robert De Niro, dont la présence a été annoncée lundi et qui doit recevoir une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture.

Comme chaque année, une vingtaine de films seront en compétition officielle, en lice pour succéder à "Anora", la Palme d'or 2024.

La présidence du jury a été confiée à l'actrice française Juliette Binoche.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture, retransmises sur France Télévisions et Brut, seront animées par l'acteur et humoriste français Laurent Lafitte.