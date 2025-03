TPMP s'arrête, Cyril Hanouna continue

Après 15 ans d'existence, de nombreuses polémiques et trois semaines de diffusion en ligne, l'émission TPMP s'est arrêtée mercredi, ouvrant un nouveau chapitre pour son animateur Cyril Hanouna qui doit rejoindre le groupe M6 en septembre.

"Ça va être énorme. On va faire plein de belles choses ensemble, ce n'est que le début", a-t-il déclaré lors d'un ultime "Touche pas à mon poste" en forme d'autopromotion, pendant lequel il a assuré n'avoir "aucun regret".

Après l'arrêt contraint de la chaîne C8 fin février, l'émission était diffusée depuis le 3 mars sur la webtélé Zoubida TV, via Dailymotion, YouTube, Molotov, myCANAL et les bouquets des box internet.

Ce dispositif original, couronné de fortes audiences, avait été annoncé le 27 février, lors de la dernière de TPMP sur la chaîne du groupe Canal+ et était censé durer jusqu'à fin avril. Mais Cyril Hanouna a créé la surprise vendredi en annonçant que le programme s'arrêterait finalement ce mercredi.

Lancée sur France 4 en 2010, transférée en 2012 sur D8 (renommée C8), TPMP est devenue l'une des émissions les plus populaires de France et revendiquait quelque deux millions de téléspectateurs.

"L'émission qui rentrera dans la légende, c'est TPMP", a certifié mercredi l'animateur, qui doit rejoindre la chaîne télé W9 et Fun Radio à la rentrée, propriétés du groupe M6.

Son succès a été émaillé de nombreuses polémiques. Décidé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, l'arrêt de la diffusion de C8 sur la télévision numérique terrestre (TNT) a été motivé par ses "manquements réitérés". La chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause des dérapages de Cyril Hanouna.

"C'est vrai que parfois mes réponses sont disproportionnées", a concédé l'animateur mercredi, revendiquant d'être un "charrieur" et déplorant d'avoir parfois "pu blesser des gens".

Pas de politique ?

Au fil des années, TPMP a pris une tournure de plus en plus politique.

Soutenu à droite et à l'extrême droite, boycotté à gauche, Cyril Hanouna lui-même n'écarte pas une candidature à la présidentielle de 2027.

Pour la dernière de TPMP, l'animateur de 50 ans a éludé la question mais a dit "vouloir faire plus pour (son) pays" et "aider les Français". "Il faut vraiment que le prochain président remette de l'argent dans les poches des Français", a-t-il poursuivi.

C'est cette image politique que son futur employeur veut gommer: M6 a martelé qu'il recrutait l'animateur pour des émissions de pur divertissement.

Cyril Hanouna à Paris le 14 mars 2024 AFP/Archives

Un contrat a été signé pour un talk show sur W9 en avant-soirée (comme TPMP) et une émission sur Fun Radio l'après-midi, qui ne devront pas avoir de caractère politique, selon le groupe.

Des émissions politiques, "bien sûr on va en faire. On va en faire pour 2027", a pourtant assuré Cyril Hanouna mercredi sur Europe 1, dans son autre émission quotidienne qu'il continuera d'animer jusqu'à la fin de la saison.

Il a enfoncé le clou sur le plateau de TPMP. "Plus 2027 va approcher, plus on va être obligés de suivre l'actu", a insisté l'animateur.

Au-delà de son futur positionnement, "Baba" a déjà été recadré par M6 pour avoir égratigné dans TPMP un pilier de Fun Radio, Bruno Guillon.

Fin janvier, l'animatrice star de M6 Karine Le Marchand s'était, elle, opposée à la venue de Cyril Hanouna dans le groupe. Après des excuses de l'intéressé, elle est revenue sur sa position, assurant toutefois rester "vigilante".

Ajouté à des craintes en interne, tout cela a fait naître des doutes sur l'arrivée de l'animateur chez M6. Mais officiellement, rien n'est remis en cause.

L'intéressé a lui-même démenti lundi l'existence d'une "clause" permettant aux parties de tout annuler, évoquée par le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France.

En faisant revenir Cyril Hanouna au divertissement, le pari du groupe M6 est de rajeunir le public qu'il avait dans TPMP, ce qui est plus rémunérateur du point de vue publicitaire.

Comme "Touche pas à mon poste", cette nouvelle émission devrait faire face aux talk shows "Quotidien" sur TMC (groupe TF1) et "C à vous" sur France 5.