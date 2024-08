Un docteur lié à la mort de la star de "Friends" Matthew Perry interdit de pratiquer

Un médecin de Los Angeles qui a accepté de plaider coupable dans la mort par overdose de la star de la série "Friends" Matthew Perry s'est vu retirer vendredi par un tribunal fédéral son autorisation de pratiquer la médecine.

Mark Chavez, 54 ans, compte reconnaitre qu'il a illégalement contribué à fournir à l'acteur, qui incarnait Chandler dans la série culte, de la kétamine, la drogue à l'origine de son overdose. Son décès, dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de "Friends" et suscité une pluie d'hommages à Hollywood.

Il est reproché à un autre médecin, Salvador Plasencia, d'avoir acheté à M. Chavez de la kétamine et de l'avoir revendue, bien plus cher, à Matthew Perry. Jasveen Sangha, surnommée "la reine de la kétamine", est elle accusée d'avoir fourni à l'acteur la dose qui l'a tué.

Leur procès est prévu en octobre. Mark Chavez devrait d'ici là plaider coupable pour s'éviter un procès, de même que deux autres personnes visées par l'enquête.

L'implication de ces médecins dans l'affaire avait remis la lumière sur les rapports toxiques qu'entretiennent certaines célébrités d'Hollywood avec les médecins chargés de gérer leurs addictions.

La kétamine, parfois détournée à des fins stimulantes ou euphorisantes, était prise par l'acteur de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie pour dépression.

Mais lorsqu'une augmentation de dosage lui a été refusée, le comédien est retombé dans l'addiction à l'automne 2023, selon le parquet fédéral, et s'est tourné vers des dealeurs et des médecins peu regardants.

Une responsable de l'agence antidrogue américaine avait qualifié Salvador Plasencia et Mark Chavez de docteurs "sans scrupules" qui ont "violé le serment" d'Hippocrate.

Véritable phénomène culturel diffusé entre 1994 et 2004, "Friends" a marqué toute une génération de téléspectateurs, en narrant les péripéties d'une bande de joyeux copains à New York. Mais en coulisses, Matthew Perry a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial de Chandler. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l'alcool.