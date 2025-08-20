Un rappeur du trio nord-irlandais Kneecap comparaît à Londres, accusé de soutien au Hezbollah

Mo Chara, membre du groupe de rap irlandais Kneecap, se produit sur la scène West Holts lors du quatrième jour du festival de Glastonbury, qui se tient à Worthy Farm, dans le village de Pilton, dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, le 28 juin 2025

Le rappeur Mo Chara du trio nord-irlandais Kneecap, accusé d'avoir arboré un drapeau du mouvement Hezbollah lors d'un concert, comparaît mercredi devant un tribunal londonien pour "infraction terroriste".

Liam Og O Hannaidh -- son vrai nom en gaélique -- a été inculpé le 21 mai pour s'être couvert d'un drapeau du mouvement islamiste libanais pro-iranien, classé terroriste au Royaume-Uni, pendant un concert du groupe à Londres le 21 novembre 2024.

Il lui est également reproché d'avoir crié "Allez le Hamas ! Allez le Hezbollah !".

Le rappeur de 27 ans doit comparaître devant le tribunal de Westminster (Magistrates' Court) à 10H00 heure locale (09H00 GMT). Le groupe a toujours nié tout soutien au Hezbollah, dénonçant une décision "politique".

"Demain, Mo Chara sera de retour devant le tribunal judiciaire de Westminster, alors que le gouvernement britannique continue de faire diversion", a écrit mardi le groupe originaire de Belfast sur son compte X, en critiquant Israël.

Il a invité ses supporters à venir mercredi devant le tribunal.

Provocateurs

Mi-juin, lors d'une première audience, les avocats du rappeur avaient affirmé que son inculpation avait eu lieu hors du délai légal de six mois. L'affaire avait alors été reportée à la fin août et ce point doit être examiné mercredi.

Le rappeur du groupe Kneecap Mo Chara arrive au tribunal de Westminster, le 18 juin 2025 à Londres AFP/Archives

Provocateurs audacieux pour leurs fans, extrémistes dangereux pour leurs détracteurs, les membres du groupe ont attiré l'attention médiatique et politique ces derniers mois au Royaume-Uni.

En cause: des déclarations virulentes contre Israël et la guerre dans la bande de Gaza. Cette guerre a été déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Malgré des appels pressants d'élus conservateurs à déprogrammer le groupe du prestigieux festival de Glastonbury fin juin, il a pu s'y produire, persistant dans ses critiques contre Israël.

Kneecap s'est toutefois vu interdit d'entrer en Hongrie fin juillet, où il devait donner concert.

Lors de l'audience mi-juin, le procureur Michael Bisgrove a assuré que "cette affaire ne porte pas sur le soutien de M. O'Hanna au peuple palestinien, ni sur ses critiques à l'égard d'Israël".

Mo Chara (g), DJ Provai (c) et Moglai Bap du groupe de rap irlandais Kneecap sur la scène de West Holts, au quatrième jour du festival de Glastonbury à Pilton, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 28 juin 2025 AFP/Archives

Des centaines de fans s'étaient rassemblés aux abords du tribunal, en soutien.

Le trio nord-irlandais a accédé à la notoriété en 2024 avec son album "Fine Art" et un docu-fiction survolté, "Kneecap". Primé notamment au festival du film de Sundance, aux Etats-Unis, ce film est sorti en France en juin. Fondé en 2017, Kneecap défend la réunification de l'Irlande et considère sa langue comme un cri "anticolonialiste" face à la puissance britannique.

Le nom du groupe lui-même vient de la pratique des groupes paramilitaires qui tiraient sur leurs victimes au niveau des genoux pendant le conflit nord-irlandais.