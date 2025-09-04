Une note politique pour l'ouverture du 50e festival de Toronto

Le Festival international du film de Toronto s'est ouvert jeudi sur une note éminemment politique, avec les discours du Premier ministre canadien Mark Carney et ceux de Barack et Michelle Obama avant que les stars hollywoodiennes ne prennent le relais.

Le plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord célèbre cette année sa 50ᵉ édition en présence notamment de Daniel Craig, Sydney Sweeney et Matthew McConaughey. Et le tout dans un climat particulier, marqué par les menaces du président américain Donald Trump d'"annexer" le Canada.

Avant la projection du film d'ouverture – un documentaire consacré à l'humoriste canadien John Candy – Mark Carney a mis en garde dans un discours: "Notre souveraineté et notre identité ont été menacées".

Mais "lorsque les Canadiens ont entendu ces menaces, ils ont puisé dans leur John Candy intérieur", a-t-il ajouté, déclenchant de vives acclamations.

Cette première journée était aussi consacrée à la présentation par Barack et Michelle Obama de "The Eyes of Ghana", un documentaire produit par leur société cinématographique fondée après leur départ de la Maison Blanche.

Le film dévoile des images inédites de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, renversé par un coup d'Etat après avoir instauré un culte de la personnalité autour de sa figure de "rédempteur".

Tout en dressant un portrait nuancé de son héritage, le documentaire insiste sur l'importance de produire et de préserver des films réalisés du point de vue des peuples colonisés. "Nous écrivons l'histoire ce soir en partageant certaines images pour la toute première fois", a souligné Barack Obama dans un message vidéo.

Première mondiale

Pour les jours à venir, parmi les affiches très attendues de ces 11 journées de festival: le célèbre film de Netflix "A couteaux tirés" revient avec Daniel Craig. L'ex-agent 007 enquête sur un nouveau meurtre dans "Wake Up Dead Man: Une histoire à couteaux tirés", aux côtés de de Glenn Close, Mila Kunis et Josh O'Connor.

Le troisième volet de cette saga aborde des sujets d'actualité "de manière amusante, en chambre close et avec une intrigue classique", selon la directrice de la programmation du TIFF Robyn Citizen. Il sera présenté en première mondiale samedi soir.

L'actrice Sydney Sweeney tentera pour sa part de mettre derrière elle la récente polémique de sa publicité pour jeans avec la première de "Christy", le film biographique sur la pionnière de la boxe féminine américaine Christy Martin, qu'elle incarne.

L'acteur américain Matthew McConaughey, à New York, le 9 septembre 2024 AFP

Une autre histoire vraie et poignante sera projetée vendredi dans l'émouvant thriller "The Lost Bus: Au cœur des flammes", avec en vedette Matthew McConaughey dans le rôle d'un chauffeur de bus se portant au secours d'enfants lors d'un terrible incendie ravageant la Californie.

Films français

Pour marquer le 50e anniversaire du festival, des stars comme Russell Crowe, Paul Mescal, Angelina Jolie et Anya Taylor-Joy seront toutes présentes aux projections et aux soirées.

Mais les réalisateurs français ne manqueront pas d'ajouter une touche européenne à ce festival canadien.

L'acteur Matt Dillon apparaît dans le drame de Claire Denis "Le cri des gardes", qui raconte l'histoire d'une mort mystérieuse sur un chantier de construction en Afrique de l'Ouest.

L'actrice américaine Angelina Jolie à Cannes, le 16 mai 2025 AFP

Le cinéaste Arnaud Desplechin, lui, lance le drame romantique "Deux pianos" avec Charlotte Rampling. Et Alice Winocour met en vedette Angelina Jolie dans "Couture", qui plonge dans l'univers de la haute couture parisienne.

Le film "Sacrifice", du cinéaste français Romain Gavras, mettra en scène Anya Taylor-Joy et Chris Evans dans des rôles respectifs d'une écoterroriste et d'une star de cinéma.

Dans un autre registre, Russell Crowe incarne le nazi Hermann Goering et livre une performance nuancée et charismatique dans "Nuremberg", un drame historique dans lequel il partage l'affiche avec l'acteur oscarisé Rami Malek.