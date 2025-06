A Venise, ces yachts ancrés face aux quartiers populaires pour le mariage de Jeff Bezos

Lauren Sanchez et Jeff Bezos sortent de l'hôtel Aman à Venise, le 25 juin 2025

Que c'est VIP, Venise: stars de la mode, du show business et de la tech se mêlaient jeudi aux touristes dans la ville italienne à la veille des noces somptuaires de Jeff Bezos, "M. Amazon", et de l'ex-journaliste et présentatrice Lauren Sanchez.

Les festivités, prévues de jeudi à samedi, fascinent les badauds et la presse italienne, mais divisent aussi les habitants de la cité des Doges.

Certains se réjouissent que le milliardaire l'ait choisie pour convoler en y faisant pleuvoir des valises de dollars, d'autres dénoncent la privatisation pour ultra riches de ce fragile écrin lacustre que menacent le surtourisme et la montée des eaux due au réchauffement climatique.

Fichier vidéo "Le surtourisme est la conséquence des touristes à la journée, qui (...) servent bien peu à la ville. C'est ce tourisme qu'il faut limiter, pas celui qui transforme Venise en une petite Monte-Carlo", estime Sameul Silvestri, 55 ans, commerçant.

Sur la lagune se dressent les yachts, dont les crêtes piquées d'antennes satellites se mêlent aux flèches des églises, aux dômes des palais et aux oiseaux marins.

A bord des fameux canots à moteur vénitiens circulent d'une île à l'autre des invités flanqués de leurs gardes du corps, aussitôt pris en filature par d'autres canots loués à prix d'or par les médias du monde entier.

Des gondoles sur le Grand canal de Venise, le 25 juin 2025 en Italie AFP

Christine Baker, une touriste américaine de 51 ans, y voit "un étalage excessif de la richesse et de la cupidité". "Je comprends pourquoi les gens sont contrariés", confie cette professeur de Birmingham, dans l'Alabama.

Au contraire, ces agapes sont une aubaine aux yeux d'Adriana, Vénitienne de 83 ans: "Tout le monde y gagne, les taxis (bateaux), les hôtels de luxe. S'ils n'en profitent pas, qui en profitera?"

Hollywood en gondole

Selon la presse italienne, Jeff Bezos, 61 ans, et Lauren Sanchez, 55 ans, doivent échanger alliances et vœux vendredi sur l'île San Giorgio Maggiore qui fait face à l'Arsenal, l'ancien chantier naval de la Sérénissime datant de l'époque où sa flotte dominait la Méditerranée.

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner se dirigent vers un bateau-taxi après leur arrivée à l'aéroport de Venise Marco Polo, le 24 juin 2025 AFP

Samedi, à l'Arsenal, où se tient habituellement la Biennale d'art, un grand bal est annoncé. Parmi les quelque 200 invités figureraient Leonardo DiCaprio, Elton John, Mick Jagger, Lady Gaga et Orlando Bloom.

Des photographes de l'AFP ont vu Ivanka Trump, la fille du président américain, venue avec son mari Jared Kushner et leurs enfants, Kim Kardashian et d'autres membres de sa famille, le styliste américain Spencer Antle, la présentatrice vedette Oprah Winfrey et la reine Rania de Jordanie.

Cette débauche de luxe a suscité une polémique à Venise, où certains craignent que les invités et leurs entourages ne rendent leur ville, déjà envahie de touristes, encore plus invivable.

la reine Rania de Jordanie monte dans un bateau-taxi après son arrivée à l'aéroport de Venise Marco Polo, le 26 juin 2025 AFP

Quelque 100.000 touristes dorment dans la ville durant la haute saison, auxquels s'ajoutent des dizaines de milliers de visiteurs à la journée, dont de nombreux débarqués de gigantesques bateaux de croisière, alors que la population de la ville est en chute libre.

"Je pense que cela entraîne beaucoup d'activité économique dans la région mais je peux aussi comprendre que les Vénitiens n'apprécient pas de voir des centaines de personnes arriver et les prix grimper en flèche", a commenté Mike Leblanc, un Canadien de 48 ans.

"Venise n'est pas à vendre"

Il y a 11 ans, le mariage de l'acteur George Clooney n'avait pas fait de vagues dans la lagune. Mais Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, s'avère plus clivant, notamment à cause des polémiques sur le traitement par Amazon de ses employés.

L'animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey s'apprête à monter dans un bateau-taxi après son arrivée à l'aéroport Marco Polo de Venise, le 26 juin 2025 AFP

L'empreinte carbone des invités pose aussi question, et Greenpeace n'a de cesse de dénoncer les sommes faramineuses dépensées alors que l'équilibre fragile de Venise "coule sous le poids de la crise climatique".

L'ONG a déployé cette semaine une immense banderole sur la place Saint-Marc avec une photo de Bezos riant et cette légende: "Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts".

"Le mariage de Bezos n'a aucun lien logique avec la question du surtourisme" et il n'aura "aucun impact sur la ville", a affirmé à l'AFP l'adjoint au tourisme de la mairie, Simone Venturini.

Construite au fil des siècles sur des îlots dans la lagune, la ville a mis en place un ticket d'entrée controversé pour les visiteurs à la journée, mais certains exigent une politique plus ambitieuse pour lutter contre la crise du logement imputée pour une large part à la location touristique.

Un collectif d'habitants "No Space for Bezos" multiplie les manifestations symboliques pour s'opposer aux réjouissances.

Les personnalités médiatiques américaines Kim Kardashian et Kris Jenner montent dans un bateau-taxi après leur arrivée à l'aéroport Marco Polo de Venise, le 26 juin 2025 AFP

"Venise, c'est aussi des gens qui y vivent avec des emplois mal payés et précaires", souvent dans le tourisme, a souligné Tommaso Cacciari, porte-parole de ce collectif, interrogé par l'AFP. Il regrette la présence "ostentatoire" des yachts "face aux quartiers populaires" de la ville.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez auraient demandé à leurs invités de ne pas leur offrir de cadeau de mariage. Des dons doivent en revanche être versés à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) "pour préserver le patrimoine culturel irremplaçable" de Venise, selon un communiqué du couple cité par les médias.