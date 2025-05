Vent de renouveau à Cannes avant la tempête Denzel Washington

Un vent de changement souffle depuis le début de la compétition cannoise, portée par de jeunes cinéastes et des nouveaux venus, qui pourrait se transformer lundi en tempête avec le retour de Julia Ducournau, quatre ans après "Titane", sa Palme d'or gore et punk.

Sur les marches, l'ambiance sera plus new-yorkaise que jamais en fin de journée avec l'équipe de "Highest 2 Lowest". Hors compétition, Spike Lee y retrouve son acteur phare Denzel Washington, au côté de la star du rap A$AP Rocky - M. Rihanna à la ville.

Les Américains seront suivis sur le tapis rouge par la Franco-Iranienne Golshifteh Farahani et le Franco-Algérien Tahar Rahim. Ce duo est à l'affiche d'"Alpha", signé d'une réalisatrice française de 41 ans dont la Croisette a découvert le potentiel explosif en 2021.

Choc esthétique, "Titane" avait valu une Palme d'or à Julia Ducournau, faisant d'elle la deuxième réalisatrice couronnée de l'histoire, trente ans après Jane Campion. Venue du cinéma de genre, elle est donc attendue au tournant.

Née de parents médecins, la cinéaste a expliqué dans une interview à Vanity Fair s'être cette fois inspirée de l'épidémie de sida dans les années 1980: "C'est une réflexion sur la manière dont (la) peur a été transmise et l'impact qu'elle a eu sur ma génération".

Présenté comme une œuvre très personnelle, le film, d'une facture a priori plus classique, est centré sur l'histoire d'une famille.

Selon les rares informations qui ont filtré, Alpha est une ado de 13 ans, incarnée par une nouvelle venue, Mélissa Boros.

L'acteur français Tahar Rahim s'exprime lors de la cérémonie des César, le 24 février 2023 AFP/Archives

Tahar Rahim joue son oncle, atteint par un virus mystérieux qui momifie ses victimes. Adepte de la métamorphose, de "Désigné coupable", où il incarnait un prisonnier de Guantanamo, à "Monsieur Aznavour", l'acteur, connu pour s'immerger totalement dans ses rôles, a perdu de nombreux kilos pour ce personnage.

Golshifteh Farahani est la mère célibataire d'Alpha, médecin soignant des patients en fin de vie. L'actrice d'origine iranienne, exilée en France, a déjà connu la compétition cannoise, pour "Paterson" de Jim Jarmusch notamment.

Thriller égyptien

Le jury présidé par Juliette Binoche aura auparavant découvert "Les Aigles de la République", un thriller politique sur l'Egypte signé Tarik Saleh.

Né d'un père suédois et d'une mère égyptienne, le réalisateur a signé d'épatants films noirs qui jettent un regard critique sur la société égyptienne, dont "Le Caire Confidentiel" et "La conspiration du Caire", qui lui a valu le prix du scénario en 2022.

Il retrouve son acteur fétiche Fares Fares, dans le rôle d'une star égyptienne contrainte de jouer dans un film commandé par les plus hautes autorités du pays et qui se retrouve plongée dans les cercles de pouvoir.

A mi-parcours d'une compétition sur laquelle a soufflé un vent de fraîcheur, riche en nouveaux venus ou jeunes cinéastes, les jeux restent ouverts.

La réalisatrice française Hafsia Herzi prend la pose, le 17 mai 2025 à Cannes (Alpes-Maritimes) AFP

Actrice prisée devenue réalisatrice, la Française Hafsia Herzi (38 ans) a prouvé qu'il fallait compter sur son talent de cinéaste en présentant "La Petite Dernière", une romance lesbienne très maîtrisée. Et un film en forme de réponse à "La vie d'Adèle", du réalisateur qui l'a révélée dans "La graine et le mulet", Abdellatif Kechiche.

Pour sa première fois en compétition, le Franco-Espagnol Oliver Laxe (43 ans) a stupéfait le festival en plongeant Sergi López dans le milieu des free parties du désert marocain ("Sirât"), quand une réalisatrice allemande quasi inconnue, Mascha Schilinski (41 ans), a livré avec "Sound of Falling" un tableau impressionniste des traumas qui se transmettent de mères en filles sur des générations.

Le réalisateur américian Richard Linklater participe à une conférence de presse, le 18 mai 2025 à Cannes (Alpes-Maritimes) AFP

Fraîcheur et jeunesse étaient aussi au rendez-vous chez l'Américain Richard Linklater, qui a redonné vie à Jean-Luc Godard et aux Jeunes Turcs de la "Nouvelle Vague".

La course à la Palme d'or doit s'achever samedi. Sont encore attendus des films de deux cinéastes iraniens, Jafar Panahi et Saeed Roustaee, ainsi que "Jeunes mères" des frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, vétérans du cinéma social déjà doublement palmés.