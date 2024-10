Vente des vins de Beaune: Jean Reno et Eva Longoria invités stars

Jean Reno, Zabou Breitman et les acteurs britannique Dominic West et américaine Eva Longoria présideront l'adjudication du lot-vedette de la vente des vins des Hospices de Beaune, plus anciennes enchères caritatives au monde, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'acteur français Jean Reno et Eva Longoria, bien connue pour avoir joué dans la série Desperate Housewives, viendront à Beaune (Côte d'Or) représenter la Global Gift Foundation, une des deux associations caritatives qui, pour cette 164e édition le 17 novembre, recevront le produit de la vente du principal lot: la pièce de charité dite également "pièce des présidents" ("pièce" désignant un fût en Bourgogne).

Ce tonneau, traditionnellement destiné à une œuvre caritative autre que les Hospices, contiendra cette année 228 litres du prestigieux Beaune 1er Cru "les Bressandes".

Il sera vendu au profit du concept One Health, "une seule santé", une approche de la santé publique englobant l'environnement.

Deux associations soutenant cette notion recevront dans le fruit de la vente du fût: Global Gift Foundation (GGF), association espagnole d'aide aux enfants vulnérables, et Médecins sans Frontières (MSF), qui sera représenté à la vente par ses deux ambassadeurs: l'actrice française Zabou Breitman et le Britannique Dominic West, renommé pour son rôle de Charles III dans la série The Crown.

L'adjudication de la pièce de charité est traditionnellement le clou des enchères. L'an dernier, elle avait trouvé preneur à 350.000 euros (hors frais), soit 1.215 euros la bouteille, mais le record a été établi en 2021 à 800.000 euros.

La récolte ayant été cette année faible, en raison des nombreuses précipitations et maladies, seules 438 pièces, hormis celle de charité, seront proposées à la vente, plus trois feuillettes (demi-fûts), contre 802 l'an dernier. Cette année-là, les recettes totales avaient atteint 23,28 millions d'euros.

"Le millésime a été difficile mais de qualité", a souligné dans un communiqué Ludivine Griveau, régisseure du domaine viticole de 60 hectares des Hospices de Beaune, passé en bio pour ce millésime.

Outre la vente de la pièce de charité, le produit de ces enchères, nées en 1849, est destiné aux investissements de l'hôpital public de Beaune, ainsi qu'à ces neuf Ehpad. Les Hospices ne reçoivent en effet aucun argent public pour la rénovation de leurs infrastructures.

Depuis leur fondation au XVe siècle, les Hospices gèrent un service hospitalier grâce aux dons des particuliers, majoritairement en vignes.