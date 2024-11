Vin: les enchères de Beaune plafonnent, malgré un casting hollywoodien

La vente des vins des Hospices de Beaune, grand-messe du luxe et de la charité, restait loin des records, dimanche, en raison d'un nombre de lots réduit et malgré la présence de quatre stars, dont Eva Longoria et Jean Reno.

Le lot-vedette de ces enchères, les plus anciennes du genre au monde, n'a été adjugé "que" 360.000 euros, plus un don supplémentaire de 100.000 euros, en dépit des harangues des stars appelées à la rescousse pour doper la vente.

"Faites de belles enchères. Ce que vous achetez aujourd'hui représente des vies sauvées", a lancé aux enchérisseurs le Britannique Dominic West, réputé pour son rôle de Charles III dans la série "The Crown".

"Aidez-nous à aider les autres. Merci beaucoup", a renchéri le Français Jean Reno.

Le lot était un fût de Beaune Premier Cru vendu au profit de deux associations: Médecins sans frontières (MSF), représenté à la vente par Dominic West et Zabout Breitman, et l'ONG espagnole Global Gift Foundation (GGF), qui vient en aide aux enfants vulnérables et dont les ambassadeurs à la vente étaient Jean Reno et Eva Longoria.

Loin du record

Le prix obtenu est très loin du record de 810.000 euros obtenu en 2022 pour ce genre de "pièce de charité", un fût de 228 litres (soit 288 bouteilles de 75 cl) réservé à une œuvre caritative autre que les quatre hôpitaux publics et cinq Ehpad gérés par les Hospices de Beaune.

Mais l'adjudication dépasse quand même celle de 2023 (350.000 euros).

Les autres fûts proposés à la vente, destinés, eux, à l'œuvre principale des Hospices, n'ont pas non plus affolé les plaquettes des quelque 800 enchérisseurs réunis dans la "capitale" des vins de Bourgogne, Beaune (Côte-d'Or).

La vente est de toute façon limitée par le nombre restreint de lots. Seules 445 pièces doivent en effet passer sous le marteau, plus trois feuillettes (demi-fûts), soit le deuxième plus faible nombre de lots de l'histoire de la vente.

La faute à une météo capricieuse qui a amputé la récolte "de moitié par rapport à l'habituel", souligne auprès de l'AFP Ludivine Griveau, régisseure du domaine viticole des Hospices.

"C'est le quatrième millésime le plus arrosé depuis 1959, avec +87% pour la Bourgogne", explique-t-elle.

Les présidents de la 164e vente aux enchères de vins des Hospices de Beaune, les acteurs Dominic West, Eva Longoria, Jean Reno et Zabou Breitman, à Beaune le 17 novembre 2024 AFP

La vente "ne battra donc pas le record" de recettes totales de 2022 (29 millions d'euros), reconnaît Albéric Bichot, patron de la maison du même nom et premier acheteur aux enchères de Beaune.

Les recettes totales devraient même rester sous le chiffre de 2023 (23,3 millions d'euros), qui offrait 768 pièces.

Accalmie des prix

Mais l'accalmie des prix pourrait être bienvenue. "Une détente des prix à des niveaux d'il y a quatre cinq ans fait revenir des clients", souligne Albéric Bichot.

Le prix moyen par pièce vendue a en effet plus que doublé, de 16.849 euros en 2018 à 35.980 euros en 2022, poussé par une demande qui ne recule pas.

"L'intérêt pour la Bourgogne reste plus fort que jamais", souligne Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, leader mondial des enchères de vins, qui gère celles de Beaune.

En particulier en Asie: "La Corée est en train d'exploser", se réjouit Guillaume Koch, directeur des Hospices. Pour preuve, c'est une œnologue d'origine coréenne, Jeannie Cho Lee, qui vient de succéder à un Britannique comme consultante du domaine viticole des Hospices.

Les présidents de la 164e vente aux enchères des Hospices de Beaune : l'actrice américaine Eva Longoria, l'acteur français Jean Reno et l'actrice et réalisatrice française Zabou Breitman, avec l'adjoint au maire de Beaune Alain Suguenot (à gauche), le 17 novembre 2024 AFP

La clientèle asiatique représente 42% du chiffre d'affaires des ventes de vins organisées dans le monde par Sotheby's, selon la maison d'enchères. La proportion est semblable à Beaune.

Faute d'un nombre suffisant de lots, ce dynamisme ne sera pas suffisant pour faire s'envoler les recettes totales, sur lesquelles comptent pourtant les Hospices pour l'entretien et la modernisation de leurs structures, un poste de dépenses non subventionné par l’État.

Depuis leur fondation, les Hospices vivent ainsi des dons qui sont faits majoritairement en vignes, comme de bien entendu en Bourgogne. Au fil des siècles, ce ne sont pas moins de 60 hectares de vignes qui ont ainsi été amassés. Le domaine viticole, formé à 85% de Premiers et Grands Crus, est un des plus prestigieux au monde.

"L'argent de la vente, c'est vital", souligne auprès de l'AFP Guillaume Koch.