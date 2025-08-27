Visé par une enquête pour violences conjugales, le chef Jean Imbert se met "en retrait" de ses établissements

Le
27 Aoû. 2025 à 13h42 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le chef Jean Imbert pris en photo à Cannes le 20 mai à 2024

Le chef Jean Imbert pris en photo à Cannes le 20 mai à 2024

AFP/Archives
Zoulerah NORDDINE
Partager 2 minutes de lecture

La star de la gastronomie française Jean Imbert a annoncé mercredi sur Instagram sa mise en "retrait" de ses établissements après l'ouverture d'une enquête judiciaire à son encontre pour violences conjugales.

"C'est (...) par respect (pour mes collaborateurs, ndlr), que j'ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail", écrit le gagnant de Top Chef en 2012, qui est notamment derrière les fourneaux du restaurant étoilé du Plaza Athénée à Paris et du Martinez à Cannes.

Surnommé "le chef des stars", Jean Imbert est visé par une enquête pour violences conjugales ouverte par le parquet de Versailles à la suite de la plainte déposé samedi par une de ses ex-compagnes, l'ancienne actrice Lila Salet, pour des faits remontant à 2012-2013.

En avril, l'hebdomadaire Elle avait relayé son témoignage ainsi que celui de trois autres anciennes compagnes accusant le chef de 44 ans de violences physiques et psychologiques.

Dans son message écrit mercredi sur Instagram, Jean Imbert, qui conteste ces accusations, exprime son "soulagement" que la justice soit saisie et affirme "ne pas avoir de doute sur l'issue de l'enquête".

"Je n'exprimerai pas ici sur ce qui a été dit ces derniers mois parce qu'on ne peut ni se défendre ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique", ajoute-t-il.

Les gens
FRANCE

Dans le même thème - Les gens

Paul Gallagher, frère ainé de Liam et Noel, du groupe Oasis, arrive au tribunal de Westminster à Londres, le 27 août 2025
Les gens

Royaume-Uni: accusé de viol, Paul Gallagher, frère de Liam et Noel, devant la justice

Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 aûut 2025
Les gens

Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial

Travis Kelce et Taylor Swift au M&T Bank Stadium à Baltimore dans l'Etat américain du Maryland le 28 janvier 2024
Les gens

Taylor Swift va se marier avec le joueur de football américain Travis Kelce

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Israël intensifie ses opérations près de Gaza-ville, réunion à la Maison Blanche

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Macron, Merz et Tusk en Moldavie pour afficher leur soutien face à Moscou

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

Terriennes

"Son combat est le nôtre": mobilisation pour Sharifeh Mohammadi, militante des droits humains condamnée à mort en Iran

International

Gaza: au moins 22 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès