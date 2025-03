Visuel sur Hanouna: "Taisez-vous"... Mélenchon s'indigne des accusations d'antisémitisme

"Ca suffit maintenant !". Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est vivement indigné dimanche des accusations d'antisémitisme sur un visuel diffusé par LFI sur les réseaux sociaux - et retiré depuis - avec le visage de Cyril Hanouna, intimant au journaliste qui l'interrogeait de se taire.

A la fin de l'émission Dimanche en politique sur France 3, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a haussé le ton face au journaliste qui lui demandait si la publication de ce visuel était "une erreur" ou relevait de "l'antisémitisme".

"Pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? Qui vous êtes ? Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ? Alors taisez-vous !" a d'abord lancé le dirigeant Insoumis, estimant que l'intervieweur était "en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre nous".

"Pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ca suffit ! Ca suffit maintenant !" a-t-il ensuite repris en élevant la voix. L'émission s'est terminée dans la foulée.

La France insoumise répond depuis plusieurs jours à de nombreuses interpellations après la publication d'un visuel destiné à battre le rappel pour participer aux manifestations du 22 mars contre le racisme.

On y voyait l'animateur Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne, en noir et blanc, sourcils froncés et grimace agressive. Une image vue par de nombreux responsables politiques comme reprenant l'iconographie des caricatures antisémites des années 1930 et de l'Allemagne nazie.

Cyril Hanouna, le 14 mars 2024 à Paris AFP/Archives

Divers responsables LFI ont admis une "erreur" ou une "maladresse", reconnaissant ces derniers jours que l'image avait été générée par l'intelligence artificielle et particulièrement le logiciel Grok, développé par la société xAI du milliardaire américain Elon Musk.

Un choix contraire aux règles internes des Insoumis, qui s'interdisent de recourir à ces logiciels.

"Maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de Monsieur Hanouna comme la mienne ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement", a également martelé Jean-Luc Mélenchon sur France 3.

Plusieurs responsables politiques, principalement de droite et d'extrême droite, ont dénoncé l'attitude du leader Insoumis sur le plateau de l'émission dominicale.

"Après +la République c'est moi+, Mélenchon veut décider des questions des journalistes ! Honte à lui", a écrit sur X le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. Plusieurs députés du Rassemblement national, comme Matthias Renault ou Frédéric Falcon ont également fustigé un "dérapage" ou encore le ton "menaçant" du leader Insoumis.