"The Voice of Hind Rajab": le choc annoncé de la Mostra de Venise

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania pose devant les photographes lors de la 96e Oscar Week à l'Academy Museum of Motion Pictures, à Los Angeles, le 3 mars 2024

C'est le film le plus attendu de la Mostra: "The Voice of Hind Rajab", sur une fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 par l'armée israélienne, est présenté mercredi aux festivaliers et s'annonce déjà comme un choc.

Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours avaient suscité une vive émotion internationale et sont au cœur du film de Kaouther Ben Hania.

En lice pour le Lion d'or, ce film va conforter la dimension politique de la 82e Mostra, marquée par une manifestation de plusieurs milliers de personnes samedi pour exhorter le festival à prendre clairement position contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza, dévastée par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien.

Le directeur artistique de la Mostra de Venise, Alberto Barbera, arrive à l'embarcadère Excelsior à la veille de la 82e édition du festival, au Lido de Venise, le 27 août 2025 AFP/Archives

Le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, espère ne pas susciter de polémique supplémentaire avec le film, mais a prévenu, très ému en juillet, qu'il aurait "un fort impact sur le public".

Agée de 5 ans, Hind Rajab a été retrouvée morte à l'intérieur d'une voiture criblée de balles dans la ville de Gaza, plusieurs jours après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien, alors que le véhicule dans lequel elle voyageait avec d'autres membres de sa famille avait été visé par des soldats israéliens.

La réalisatrice a raconté sur Instagram qu'elle avait entendu presque par hasard les extraits des appels à l'aide d'Hind Rajab, et contacté le Croissant-Rouge.

"J'ai longuement parlé avec la mère de Hind, avec les personnes qui étaient [avec elle] à l'autre bout du fil, ceux qui ont essayé de l'aider. J'ai écouté, j'ai pleuré, j'ai écrit", a ajouté la Franco-Tunisienne, qui a obtenu le consentement de la famille.

Soutien hollywoodien

Peu d'informations ont filtré sur le contenu du film, tourné avec des acteurs palestiniens, et se déroulant dans le centre de contrôle du Croissant-Rouge.

Mais il bénéficie de soutiens de poids, en la personne des acteurs Brad Pitt et Joaquin Phoenix, tous deux producteurs exécutifs sur ce projet. "Ils ont vu le film et ont été impressionnés", a confirmé l'équipe de presse du film à l'AFP.

A partir de la 2e personne à g.: le réalisateur Nabil Ayouch, les actrices Maryam Touzani et Carmen Maura, ainsi que le directeur de la Mostra de Venise Alberto Barbera posent avec un sac sur lequel est inscrit "Stop au génocide à Gaza" au Lido de Venise, le 29 août 2025 AFP/Archives

La mère d'Hind Rajab, Wissam Hamada, espère de son côté que "ce film contribuera à arrêter cette guerre destructrice et à sauver les autres enfants de Gaza", a-t-elle déclaré à l'AFP, jointe par téléphone à Gaza-ville.

"Hind n'est qu'un cas parmi des milliers, pourquoi le monde n'a-t-il pas agi pour sauver les autres parents et les autres enfants?" demande la femme de 29 ans, qui vit avec son fils de 5 ans et dont le mari est mort il y a un an.

"Le monde entier nous a laissés mourir, avoir faim, avoir peur et être déplacés de force sans rien faire, c'est une immense trahison", ajoute-t-elle.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui n'a jamais annoncé une enquête formelle sur ce drame, a indiqué, sans plus de détails, que les circonstances de la mort de la fillette étaient encore "en train d'être examinées".

Après Venise mercredi, le film va faire le tour des festivals de cinéma d'automne (Toronto, Londres, Saint-Sébastien, Busan...) et son nom revient déjà beaucoup dans la presse spécialisée pour les sélections des Oscars.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent retenues à Gaza dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 63.633 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.