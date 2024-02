"The White Lotus": la star de K-Pop Lisa au casting de la saison 3 tournée en Thaïlande

Lisa, la chanteuse du groupe de K-pop Blackpink, rejoindra la distribution de "The White Lotus", dont la saison 3 se déroulera en Thaïlande, son pays d'origine, a annoncé HBO mardi.

Le tournage de la nouvelle saison de la série américaine à succès devrait commencer ce mois-ci à Bangkok ainsi que sur les îles touristiques de Phuket et de Ko Samui.

Lisa, de son nom complet Lalisa Manobal, jouera dans la série aux côtés de la star hollywoodienne Scott Glenn, a annoncé Max, le service de streaming de HBO, dans un message publié sur son compte X (ancien Twitter).

La jeune femme de 26 ans est sans doute la personnalité thaïlandaise le plus connue dans le royaume et autour du monde, avec ses plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram, ses méga-concerts et ses campagnes publicitaires pour plusieurs marques de luxe dont elle est l'égérie.

"The White Lotus", satire grinçante sur l'hypocrisie des riches, a remporté un grand succès populaire et critique. Elle a notamment été récompensée en janvier par l'Emmy Award du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour Jennifer Coolidge.

La deuxième saison, dont l'action se déroule en Sicile, aurait provoqué un pic dans les recherches de voyages vers l'île du sud de l'Italie, un phénomène que les responsables du tourisme thaïlandais espèrent reproduire.

Au début du mois, HBO a annoncé avoir annulé la présence d'un acteur serbe dans sa série à succès après que l'Ukraine a accusé Milos Bikovic de soutenir la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine.