DIRECT : des combattants de Wagner seraient dans la région de Lipetsk, au sud de Moscou, selon le gouverneur

La région russe de Kalouga, au sud de Moscou, a introduit des restrictions sur les déplacements face à la rébellion du groupe armée Wagner, qui a entamé une marche sur la capitale russe.

"Le quartier général opérationnel a décidé de temporairement introduire des restrictions de transport automobile sur les routes de la région situées dans les territoires limitrophes des régions frontalières avec celle de Kalouga, (soit) les régions de Toula, Briansk, Orlov et Smolensk" qui sont au sud, à l'est et à l'ouest de Kalouga, a dit le gouverneur Vladislav Chapcha. La capitale régionale de Kalouga est à 180 km de Moscou.