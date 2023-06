Direct-Sénégal : condamné à deux ans de prison, Ousmane Sonko peut être arrêté "à tout moment" selon le ministre de la Justice

« C’est un verdict surprenant. Ousmane Sonko était poursuivi pour viols et menaces de mort. Or ces deux chefs d’inculpation n’ayant pas été retenus, l’on se serait attendu à une relaxe pure et simple. Cette décision confirme la tentative du pouvoir d’éliminer Ousmane Sonko de la présidentielle. Je crains que ce verdict injuste ne ravive les tensions », accuse part Aminata Touré, ancienne fidèle du président sénégalais passée à l’opposition en 2022. Pour l'instant le président Macky Sall n'a pas réagi au verdict.

