Direct-Sénégal : Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison pour "corruption de la jeunesse", sa candidature "hypothéquée"

Issue de la communauté sérère, orpheline de mère depuis 2010, elle a quitté l'école sans diplôme, travaillé dans un restaurant puis dans la couture. C'est "grâce à une amie" qu'elle est entrée à Sweet Beauté, sans la moindre formation, a-t-elle précisé lors du procès. Elle y gagnait autour de 60.000 francs CFA (environ 92 euros) par mois, en plus des pourboires des clients.

Lors du procès le 23 mai dernier à Dakar, elle a raconté qu'Ousmane Sonko avait abusé d'elle "cinq fois" et "sans protection" entre fin 2020 et début 2021.

La jeune femme s'est exprimé en langue wolof. Elle est revenue ce qui s'est passé selon elle dans l'intimité du salon, fournissant de nombreux détails largement relayés et commentés sur les réseaux et dans la presse depuis. "Quand j’ai terminé le massage, il a introduit sa main dans mon vagin puis il a menacé de me tuer", a-t-elle décrit lors de l'audition. Elle raconte aussi une autre scène de viol dans la salle de jacuzzi. Le député l'aurait menacée de la faire assassiner ou licencier.

Elle vit recluse et sous haute protection.

Qui est Adji Sarr ?