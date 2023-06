Un tribunal criminel de Dakar a condamné jeudi l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" et l'a acquitté des faits présumés de viols.

La chambre criminelle a par ailleurs condamné à deux ans de prison ferme la co-accusée d'Ousamne Sonko, Mme Ndèye Khady Ndiaye, patronne du salon de beauté où Ousmane Sonko était accusé d'avoir abusé d'une employée à plusieurs reprises.

La "corruption de la jeunesse", consistant à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans, est un délit selon la loi sénégalaise, et non pas un crime comme le viol, a expliqué à l'AFP un avocat présent à l'audience, Me Ousmane Thiam.