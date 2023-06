Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'est dit scandalisé par l'attaque contre un barrage hydroélectrique en Ukraine qui "démontre une fois de plus la brutalité de la guerre menée par la Russie". La destruction du barrage de Kakhovka est "un acte scandaleux" qui "met en danger des milliers de civils et cause de graves dommages à l'environnement".

