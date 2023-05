DIRECT - Ukraine : Bakhmout dévastée, ne compte plus que 500 habitants

Les États-Unis ont débloqué une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, pour un montant de 300 millions de dollars, comprenant notamment des missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, a annoncé le Pentagone dans un communiqué.

Au moment où la Russie multiplie les bombardements des grandes villes ukrainiennes, le ministère américain de la Défense a précisé qu'il allait fournir immédiatement, en puisant dans ses stocks, des munitions supplémentaires pour les Patriot déjà en possession de Kiev, ainsi que pour les systèmes d'artillerie Himars.

Kiev, qui a annoncé préparer une contre-offensive, recevra également à court terme des systèmes antiaériens de courte portée Avenger et Stinger, des obus pour son artillerie et ses tanks ainsi que des millions de balles et de munitions diverses pour ses soldats, précise le document. Cette nouvelle tranche porte à 37,6 milliards de dollars l'aide militaire américaine à Kiev depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.