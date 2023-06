DIRECT-Ukraine : Bruxelles demande 50 milliards d'euros aux Etats membres pour aider l'Ukraine

Les renseignements intérieurs allemands ont mis en garde contre une intensification de l'espionnage russe suite à l'invasion de l'Ukraine, dans un rapport publié ce mardi."À l'avenir, il faut s'attendre à des opérations d'espionnage plus agressives et plus clandestines de la part de la Russie", avertit l'Office fédéral de protection de la Constitution, le service de renseignements intérieurs allemands. Il alerte aussi sur les cyberattaques ayant pour objectif la collecte d'informations, le sabotage et la prise d'influence.



La guerre de la Russie contre l'Ukraine représente un tournant pour la sécurité intérieure. Nancy Faeser, ministre allemande de l'Intérieur

"En temps de guerre, le Kremlin s'appuie sur le travail des services secrets russes", ajoute la ministre.

Nancy Faeser, ministre allemande de l'Intérieur lors de la réunion des ministres européens au Conseil européen à Bruxelles du 9 mars 2023. © AP Photo/Virginia Mayo

Il y a moins d'une semaine, le gouvernement allemand avait déjà ciblé Moscou comme "la plus grande menace pour la paix", en présentant sa stratégie nationale de sécurité.

Mi-avril, l'Allemagne avait expulsé des diplomates russes "pour réduire la présence de services de renseignement" dans le pays, ce qui avait déclenché en représailles l'expulsion de "plus de vingt" diplomates allemands de Russie. Le nombre exact de Russes expulsés n'avait alors pas été précisé.

L'Allemagne a aussi décidé fin mai de fermer quatre des cinq consulats russes présents sur son sol, en représailles aux restrictions imposées par Moscou à sa propre représentation diplomatique en Russie.

Au printemps 2022, l'Allemagne avait déjà expulsé une quarantaine de diplomates russes qui représentaient, selon elle, une menace pour sa sécurité.

Outre la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie sont également qualifiés "d'acteur majeur" pour l'espionnage en Allemagne, dans le rapport.