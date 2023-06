À l'initiative de la présidence suédoise de l'Union européenne, un sommet sur l'aide que l'Europe peut apporter aux enfants ukrainens s'est réunis ce vendredi à Stockholm.

La ministre des Affaires sociales sudédoise, Camilla Waltersson Grönvall a souligné que les enfants "payent un prix très lourd dans cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Ils sont tués, blessés, arrachés à leurs maisons et dans plusieurs cas séparés de leurs familles ou de leurs proches. Des millions de gens qui cherchent un refuge en Europe depuis l'Ukrainie, les enfants sont un pourcentage important."

La commissaire européenne Dubravka Šuica a déclaré que la Commission "condamne les déportations et les transferts illégaux d'enfants Ukrainiens, et les ont rajoutés sur la liste des crimes de guerre commis par la Russie. Nous demandons instamment à la Russie d'arrêter ces déportations et de mettre un terme à ces déportations et de renvoyer les enfants chez eux."

La commissaire a rappelé que depuis juillet 2022, l'Union européenne a imposé des sanctions à l'encontre de 16 personnes responsables de ces déportations d'enfants ukrainiens. L'Europe accueille 1,3 million d'enfants ukrainiens.

Elle a annoncé que l'Europe aiderait la réforme de l'aide à l'enfance que l'Ukraine va mettre en place avec un fond de 10 millions d'euros.

La ministre ukrainienne des affaires sociales, Oksana Ivanivna Zholnovych, rappelle que 7 millions d'enfants sont devenus des enfants de la guerre "en plein coeur de l'Europe."