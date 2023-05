DIRECT - Ukraine : des enfants évacués de certaines zones frontalières

Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à repenser sa gouvernance et à "inventer plusieurs formats" pour répondre aux aspirations d'adhésion de pays d'Europe de l'Est et des Balkans dans un discours prononcé à Bratislava.

"C'est le seul moyen de répondre à l'attente légitime des Balkans occidentaux, de la Moldavie et de l'Ukraine, qui doivent rentrer dans l'Union européenne et de garder une efficacité géopolitique", a-t-il déclaré, à la veille d'un sommet de la Communauté politique européenne à Chisinau réunissant 47 pays.

