La destruction du barrage de Kakhovka a inondé une zone de plus de 600 km2 dans le sud de l'Ukraine, sur la rive droite du fleuve Dniepr contrôlée par les Ukrainiens comme sur la rive gauche occupée par les Russes, a annoncé jeudi un gouverneur ukrainien. "Six cents kilomètres carrés sont inondés dans la région de Kherson. 32% se trouvent sur la rive droite et 68% sur la rive gauche", a déclaré le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokudin, sur les réseaux sociaux.